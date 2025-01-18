Пьяный британец в платье и лифчике помочился на соседку по авиарейсу

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Инцидент на борту авиакомпании EasyJet вызвал широкий резонанс: пассажир, который возвращался с мальчишника, оказался в центре скандала.

Фото: Wikimedia Commons by Mstyslav Chernov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ платье, фламенко, танец, Испания

На рейсе из Барселоны в Лондон мужчина, надевший яркое платье для исполнения танца фламенко и экстравагантный лифчик, вёл себя неподобающе и в состоянии алкогольного опьянения помочился на соседку по креслу — журналистку Салли Ховард.

По словам потерпевшей, пишет The Telegraph, мужчина уже в аэропорту привлёк её внимание своим экстравагантным видом и заметным алкогольным опьянением. Однако в самолёте ситуация только ухудшилась: он продолжал выпивать и создавать беспокойство для других пассажиров. Во время турбулентности бортпроводники неоднократно, но безуспешно, призывали его оставаться на месте.

Когда Ховард решила обратиться к экипажу с просьбой пересадить её, произошёл неприятный инцидент — пьяный пассажир помочился на неё. О дальнейшей судьбе нарушителя журналистка не сообщила, но этот случай стал ещё одним примером проблемы недисциплинированного поведения на борту.

Уточнения

Фламе́нко (исп. flamenco, исп. cante flamenco) — общее обозначение южно-испанской музыки, давшей начало одноименным песне (cante) и танцу (baile), а также инструментальному и вокальному исполнительскому стилю.



EasyJet Airline Company Limited, более известная как easyJet.com — британская лоукост-авиакомпания, основанная в 1995 году. Базируется в Лутонском аэропорту.

