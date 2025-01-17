Российский блогер составил топ стран для путешествий

Российский тревел-блогер опубликовал рейтинг лучших стран для путешествий, которые он посетил в 2024 году.
Результатами своих впечатлений он поделился в соцсетях.
Чили блогер оценил наивысшей оценкой — 10 из 10, отметив удивительную природу и вкусную кухню. Шри-Ланка, Таиланд и Индонезия получили 9 баллов, а Турция, ОАЭ, Кыргызстан и Вьетнам — по 8 баллов. Малайзия набрала 7 из 10, передает "Рамблер".
Ранее этот блогер назвал Южную Корею и Кубу худшими странами для переезда и путешествий. По его словам, Южная Корея переоценена: там скучно, цены слишком высокие, а кухня на любителя.
Кухня (фр. Cuisine) — подбор блюд, совокупность кулинарии народа, страны, региона или же кулинарии, обусловленной определёнными кулинарными условиями.
Один из самых известных супервулканов Земли находится под Национальным парком Йеллоустоун. После 160 000 лет покоя он начинает подавать признаки активности.