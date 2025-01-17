Российский блогер составил топ стран для путешествий

Российский тревел-блогер опубликовал рейтинг лучших стран для путешествий, которые он посетил в 2024 году.

Фото: freepik.com by проволочный брус is licensed under Free More info остров

Результатами своих впечатлений он поделился в соцсетях.

Чили блогер оценил наивысшей оценкой — 10 из 10, отметив удивительную природу и вкусную кухню. Шри-Ланка, Таиланд и Индонезия получили 9 баллов, а Турция, ОАЭ, Кыргызстан и Вьетнам — по 8 баллов. Малайзия набрала 7 из 10, передает "Рамблер".

Ранее этот блогер назвал Южную Корею и Кубу худшими странами для переезда и путешествий. По его словам, Южная Корея переоценена: там скучно, цены слишком высокие, а кухня на любителя.

Уточнения

Кухня (фр. Cuisine) — подбор блюд, совокупность кулинарии народа, страны, региона или же кулинарии, обусловленной определёнными кулинарными условиями.

