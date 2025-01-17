Греческие отели перейдут на морскую воду в бассейнах этим летом

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Летом греческие отели начнут заполнять бассейны морской водой вместо пресной.

Фото: commons.wikimedia.org by Αρκάς, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ано Долиана, Аркадия, Греция

Это решение принято властями в ответ на нарастающую засуху. Новый законопроект, который скоро будет принят парламентом, обяжет отельеров внести соответствующие изменения перед началом высокого туристического сезона, сообщает АТОР.

За последние два года Греция столкнулась с серьезной засухой, и туристический сезон значительно увеличивает нагрузку на водные ресурсы, особенно на островах. Власти стремятся сохранить пресную воду для городских нужд, поэтому отельерам предстоит использовать морскую воду для бассейнов.

Однако инициатива встретила критику. Оппоненты отмечают, что законопроект не регулирует стандарты качества для сброса воды обратно в море, несмотря на то, что вода в бассейнах, даже морская, обрабатывается химическими средствами. Также противники считают неэстетичным прокладку труб на пляжах для забора морской воды.

Уточнения

Плавательный бассейн — искусственный водоём как спортивное сооружение.

