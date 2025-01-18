Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему огурцы и томаты не завязывают плоды: основные причины
Какие растения нельзя сажать после огурцов: избегайте этих ошибок
Меньше — лучше: сколько шагов в день нужно для похудения
Гиацинты на вашем участке: советы по долгосрочному уходу
Великобритания теряет состоятельных граждан
Эти советы помогут выбрать тихие шины для вашего автомобиля
Домик мечты для хомяка: что нужно знать перед покупкой
Снежные барсы в Европе: удивительное открытие учёных
Подходит ли детская косметика для ухода за взрослой кожей?

Вьетнам или Анапа: сравниваем цены и комфорт

1:51
Туризм

Российские туристы всё чаще рассматривают Вьетнам, а именно Нячанг, как альтернативу отечественным курортам, таким как Анапа, особенно после разлива мазута в Чёрном море. Вьетнамский курорт привлекает путешественников положительными отзывами, особенно в летние месяцы — июле и августе.

Нячанг, Вьетнам
Фото: Wikimedia Commons by Bruce Tuten, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Нячанг, Вьетнам

Сравнение стоимости проживания в гостиницах в Анапе и Нячанге выглядит следующим образом:

  • В Анапе номер в гостинице категории 3* стоит от 45 тыс. рублей, в 4* - от 80 тыс. рублей, а в 5* - от 200 тыс. рублей.
  • В Нячанге аналогичные условия обойдутся дешевле: от 19 тыс. рублей за номер в 3*-ной гостинице, от 30 тыс. рублей в 4*, и от 45 тыс. рублей в 5*.

Стоимость перелётов также влияет на выбор туристов. Прямого рейса из Москвы в Нячанг нет, но можно добраться стыковочными рейсами, стоимость которых начинается от 79 тыс. рублей на человека. Для сравнения, прямой перелёт в Анапу также отсутствует, но можно воспользоваться поездом (от 4 тыс. рублей) или машиной. Перелёт в ближайший к Анапе аэропорт Адлера стоит от 30 тыс. рублей.

Общий бюджет на отдых в Нячанге и Анапе включает перелёт и проживание:

  • В Нячанге стоимость поездки с проживанием в 4*-ной гостинице начинается от 190 тыс. рублей, а в 5*-ной — от 140 тыс. рублей.
  • В Анапе отдых в 4*-ной гостинице обойдётся минимум в 150 тыс. рублей.

Таким образом, Нячанг становится всё более привлекательным выбором для туристов, предлагая конкурентные цены и положительный опыт отдыха.

Уточнения

Няча́нг (вьет. Nha Trang) — столица провинции Кханьхоа в центральном Вьетнаме. Один из самых популярных курортов Вьетнама среди иностранных туристов.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Зачем сыпать соль в унитаз? Этот лайфхак вам очень поможет
Недвижимость
Зачем сыпать соль в унитаз? Этот лайфхак вам очень поможет Аудио 
Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали
Здоровье
Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали Аудио 
Без отопления и газа: в Германии построили дом будущего
Недвижимость
Без отопления и газа: в Германии построили дом будущего Аудио 
Популярное
Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия

Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.

Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия
Пробуждение супервулкана: Йеллоустоун снова активен
Пробуждение супервулкана: Йеллоустоун снова активен
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист
Это устройство скоро заменит микроволновку. Названы его преимущества
Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский Истоки финской русофобии уходят ещё в XVIII век Сергей Лебедев Россия отдаёт долг Ирану за помощь в СВО в самые трудные минуты Любовь Степушова
Математическая задача, которую могут решить очень немногие: чему равно 20 × 20 — 20 ÷ 20 + 20
Секрет одуванчика: как обычный сорняк помогает на участке
Какие ошибки в поливе могут погубить денежное дерево? Об этом знают далеко не все
Какие ошибки в поливе могут погубить денежное дерево? Об этом знают далеко не все
Последние материалы
Почему огурцы и томаты не завязывают плоды: основные причины
Какие растения нельзя сажать после огурцов: избегайте этих ошибок
Вьетнам или Анапа: сравниваем цены и комфорт
Меньше — лучше: сколько шагов в день нужно для похудения
Гиацинты на вашем участке: советы по долгосрочному уходу
Великобритания теряет состоятельных граждан
Эти советы помогут выбрать тихие шины для вашего автомобиля
Домик мечты для хомяка: что нужно знать перед покупкой
Снежные барсы в Европе: удивительное открытие учёных
Подходит ли детская косметика для ухода за взрослой кожей?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.