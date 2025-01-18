Вьетнам или Анапа: сравниваем цены и комфорт

Российские туристы всё чаще рассматривают Вьетнам, а именно Нячанг, как альтернативу отечественным курортам, таким как Анапа, особенно после разлива мазута в Чёрном море. Вьетнамский курорт привлекает путешественников положительными отзывами, особенно в летние месяцы — июле и августе.
Сравнение стоимости проживания в гостиницах в Анапе и Нячанге выглядит следующим образом:
Стоимость перелётов также влияет на выбор туристов. Прямого рейса из Москвы в Нячанг нет, но можно добраться стыковочными рейсами, стоимость которых начинается от 79 тыс. рублей на человека. Для сравнения, прямой перелёт в Анапу также отсутствует, но можно воспользоваться поездом (от 4 тыс. рублей) или машиной. Перелёт в ближайший к Анапе аэропорт Адлера стоит от 30 тыс. рублей.
Общий бюджет на отдых в Нячанге и Анапе включает перелёт и проживание:
Таким образом, Нячанг становится всё более привлекательным выбором для туристов, предлагая конкурентные цены и положительный опыт отдыха.
Няча́нг (вьет. Nha Trang) — столица провинции Кханьхоа в центральном Вьетнаме. Один из самых популярных курортов Вьетнама среди иностранных туристов.
Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.