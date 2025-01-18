Вьетнам или Анапа: сравниваем цены и комфорт

1:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские туристы всё чаще рассматривают Вьетнам, а именно Нячанг, как альтернативу отечественным курортам, таким как Анапа, особенно после разлива мазута в Чёрном море. Вьетнамский курорт привлекает путешественников положительными отзывами, особенно в летние месяцы — июле и августе.

Фото: Wikimedia Commons by Bruce Tuten, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Нячанг, Вьетнам

Сравнение стоимости проживания в гостиницах в Анапе и Нячанге выглядит следующим образом:

В Анапе номер в гостинице категории 3* стоит от 45 тыс. рублей, в 4* - от 80 тыс. рублей, а в 5* - от 200 тыс. рублей.

В Нячанге аналогичные условия обойдутся дешевле: от 19 тыс. рублей за номер в 3*-ной гостинице, от 30 тыс. рублей в 4*, и от 45 тыс. рублей в 5*.

Стоимость перелётов также влияет на выбор туристов. Прямого рейса из Москвы в Нячанг нет, но можно добраться стыковочными рейсами, стоимость которых начинается от 79 тыс. рублей на человека. Для сравнения, прямой перелёт в Анапу также отсутствует, но можно воспользоваться поездом (от 4 тыс. рублей) или машиной. Перелёт в ближайший к Анапе аэропорт Адлера стоит от 30 тыс. рублей.

Общий бюджет на отдых в Нячанге и Анапе включает перелёт и проживание:

В Нячанге стоимость поездки с проживанием в 4*-ной гостинице начинается от 190 тыс. рублей, а в 5*-ной — от 140 тыс. рублей.

В Анапе отдых в 4*-ной гостинице обойдётся минимум в 150 тыс. рублей.

Таким образом, Нячанг становится всё более привлекательным выбором для туристов, предлагая конкурентные цены и положительный опыт отдыха.

Уточнения

Няча́нг (вьет. Nha Trang) — столица провинции Кханьхоа в центральном Вьетнаме. Один из самых популярных курортов Вьетнама среди иностранных туристов.

