Путь в Северную Корею открыт! Страна пустит в зону Расон туристов

0:33 Your browser does not support the audio element. Туризм

Власти Северной Кореи открыли для туристов особую экономическую зону "Расон". Она расположена на северо-востоке страны. Об этом пишет китайская туркомпания Young Pioneer Tours со ссылкой на партнёров в КНДР.

Фото: commons.wikimedia.org by Roman Harak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Северная Корея, Расон

"Расон" будет встречать туристов со всего мира, кроме граждан США и Южной Кореи. Первыми туда смогут попасть китайцы.

Ранее вновь запустили первый железнодорожный рейс между Приморьем и Северной Кореей по маршруту Хасан — Туманган.

Уточнения

Расон (Насон, кор. 라선특별시?, 羅先特別市?), Наджин-Сонбон (кор. 라진-선봉특별시?, 羅津-先鋒特別市?) — город особого подчинения в КНДР, граничащий с китайской провинцией Гирин и Приморским краем России. Граница с Россией проходит по реке Туманной (Туманган).



