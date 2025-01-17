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Путь в Северную Корею открыт! Страна пустит в зону Расон туристов

0:33
Туризм

Власти Северной Кореи открыли для туристов особую экономическую зону "Расон". Она расположена на северо-востоке страны. Об этом пишет китайская туркомпания Young Pioneer Tours со ссылкой на партнёров в КНДР.

Северная Корея, Расон
Фото: commons.wikimedia.org by Roman Harak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Северная Корея, Расон

"Расон" будет встречать туристов со всего мира, кроме граждан США и Южной Кореи. Первыми туда смогут попасть китайцы.

Ранее вновь запустили первый железнодорожный рейс между Приморьем и Северной Кореей по маршруту Хасан — Туманган.

Уточнения

Расон (Насон, кор. 라선특별시?, 羅先特別市?), Наджин-Сонбон (кор. 라진-선봉특별시?, 羅津-先鋒特別市?) — город особого подчинения в КНДР, граничащий с китайской провинцией Гирин и Приморским краем России. Граница с Россией проходит по реке Туманной (Туманган).
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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