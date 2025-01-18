Российский турист побывал в Северной Корее и сравнил её с пионерским лагерем

Несмотря на то что Северная Корея известна своей закрытостью и изолированностью от других государств, иностранные туристы теперь без труда могут побывать на северо-востоке страны, где открылась особая экономическая зона "Расон", предполагающая большую открытость.

Фото: flickr.com by Roman Harak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Северная Корея, Кэсон

Автор дзен-канала "Беспорядочные путешествия" воспользовался такой возможностью и поехал в Северную Корею. Путешествие вместе с перелётом, проживанием в шикарном отеле, питанием и развлекательной программой обошлось ему в 100 тысяч рублей.

С одной стороны, турист отметил, что ему и другим путешественникам были предоставлены наилучшие условия, но с другой стороны, его удивила строгость по отношению к группе. Любые самостоятельные перемещения по городу были запрещены. Туристов всегда обязательно сопровождал гид, куда бы они ни ходили.

"Тут почувствуешь себя как в пионерском лагере под пристальным надзором вожатых", — написал россиянин.

Он отметил, что ему было интересно побывать в Северной Корее, поскольку она ассоциируется с запретным плодом, который, как известно, сладок.

Уточнения

Коре́йская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика (сокращённо — КНДР, кор. 조선민주주의인민공화국?, 朝鮮民主主義人民共和國?, Чосон Минджуджуи Инмин Конхвагук) — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Се́верная Коре́я.

