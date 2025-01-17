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Загадочный остров у берегов Бразилии — туристам сюда путь закрыт

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Туризм

Расположенный у берегов Бразилии, этот остров закрыт для посещения.

остров
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
остров

Из-за опасности, которую представляют змеи, считающие его своим домом. На нем обитает крайне ядовитая островная ботропс, или золотая копьеголовая змея, не встречающаяся больше нигде в мире.

Эти змеи настолько опасны, что правительство Бразилии запретило доступ на остров, чтобы защитить как рептилий, так и потенциальных посетителей.

Змеиный остров, как и другие закрытые территории, привлекает своей заповедностью.

Некоторые даже полагают, что на этом острове могут скрываться тайны или сокровища, ожидающие своего открытия.

 

Уточнения

Брази́лия — суверенное государство в Южной Америке.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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