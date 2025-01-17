Загадочный остров у берегов Бразилии — туристам сюда путь закрыт

Расположенный у берегов Бразилии, этот остров закрыт для посещения.
Из-за опасности, которую представляют змеи, считающие его своим домом. На нем обитает крайне ядовитая островная ботропс, или золотая копьеголовая змея, не встречающаяся больше нигде в мире.
Эти змеи настолько опасны, что правительство Бразилии запретило доступ на остров, чтобы защитить как рептилий, так и потенциальных посетителей.
Змеиный остров, как и другие закрытые территории, привлекает своей заповедностью.
Некоторые даже полагают, что на этом острове могут скрываться тайны или сокровища, ожидающие своего открытия.
Брази́лия — суверенное государство в Южной Америке.
В Амазонке обнаружен новый вид гигантской анаконды. Шокирующее открытие.