В Шри-Ланке осудили массаж для туристов в арендованном поезде

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Шри-Ланке появление видео, на котором местные жители делают массаж иностранным туристам прямо в поезде, вызвало бурю возмущения среди местного населения. Этот ролик быстро стал вирусным и привлёк внимание властей.

Фото: Wikimedia Commons by Surangi Kasturirathne, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шри-Ланка, мост с девятью арками

Генеральный директор железных дорог Шри-Ланки Джид Джаясундара резко осудил инцидент, назвав видео "крайне оскорбительным". Он также подчеркнул, что государственная компания Sri Lanka Railways не имеет никакого отношения к произошедшему, так как поезд был арендован частной туристической фирмой.

Туристическая полиция Шри-Ланки начала расследование и заверила, что примет меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем. Джаясундара отметил, что подобные действия выходят за рамки морали и могут нанести ущерб репутации страны.

Этот инцидент вызвал волну обсуждений о поведении туристов и их взаимодействии с местным населением. Важно отметить, что ещё в декабре посольство России в Шри-Ланке призвало российских граждан соблюдать местные законы, включая правила по охране природы.

Уточнения

Шри-Ла́нка́ - островное государство в Южной Азии, на одноимённом острове у юго-восточного побережья Индостана.

