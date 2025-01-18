Родина кофе и древних церквей: путешествие в сердце Африки

Африка — второй по величине континент с 54 странами, каждая из которых предлагает уникальные впечатления. Как выбрать?
От пустынь Сахары до тропических островов Сан-Томе и Принсипи — Африка поражает разнообразием.
Но если вы ищете место, сочетающее богатую культуру, удивительную природу и гостеприимство, начните с Эфиопии.
Расположенная на Африканском Роге, Эфиопия — это второй по численности населения регион континента с более чем 132 миллионами жителей.
Язык амхарский связан с арабским и ивритом, а религиозные традиции включают ислам, анимизм, иудаизм и одну из старейших христианских церквей мира — Эфиопскую православную.
Эфиопия также считается родиной кофе. Этот напиток остаётся частью местной культуры и дополняет её острую кухню, где центральное место занимает инжера — пористый хлеб, который идеально подходит для подачи пряного мясного рагу и овощей.
Знакомство с Эфиопией начинается в её столице, Аддис-Абебе. Этот современный мегаполис удивляет своим контрастом: здесь соседствуют современная архитектура и культурные традиции.
Не пропустите Национальный музей с останками Люси, предка человека возрастом 3,2 миллиона лет, и Этнографический музей, расположенный в бывшем дворце императора Хайле Селассие.
А рынок Меркато подарит настоящее погружение в атмосферу страны: звуки, запахи, хаос — это крупнейший уличный базар Африки.
В перерывах попробуйте кофе в легендарном кафе "Томока" или насладитесь джазовыми мелодиями в African Jazz Village.
Эфиопия знаменита своими пейзажами. Впадина Данакиль поражает своей "инопланетной" красотой: соляные равнины, вулканы, гейзеры и озёра лавы делают это место уникальным.
Высокогорные районы Симьен открывают панорамные виды, а Рифтовая долина порадует любителей дикой природы.
Для ценителей истории Гондер — настоящая находка. Здесь сохранились руины замков и знаменитая церковь Дебре-Берхан-Селассие.
Но, пожалуй, главная достопримечательность Эфиопии — это высеченные в скалах церкви Лалибэлы, которые до сих пор остаются важными религиозными центрами.
Федерати́вная Демократи́ческая Респу́блика Эфио́пия (амх. የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ), ранее также была известна как Абисси́ния — государство в Восточной Африке, не имеющее выхода к морю (после отделения Эритреи 24 мая 1993 года). Столица — Аддис-Абеба. Государственный язык — амхарский.
Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.