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Родина кофе и древних церквей: путешествие в сердце Африки

2:40
Туризм

Африка — второй по величине континент с 54 странами, каждая из которых предлагает уникальные впечатления. Как выбрать?

Кофе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кофе

От пустынь Сахары до тропических островов Сан-Томе и Принсипи — Африка поражает разнообразием.

Но если вы ищете место, сочетающее богатую культуру, удивительную природу и гостеприимство, начните с Эфиопии.

Удивительный мир Эфиопии

Расположенная на Африканском Роге, Эфиопия — это второй по численности населения регион континента с более чем 132 миллионами жителей.

Язык амхарский связан с арабским и ивритом, а религиозные традиции включают ислам, анимизм, иудаизм и одну из старейших христианских церквей мира — Эфиопскую православную.

Эфиопия также считается родиной кофе. Этот напиток остаётся частью местной культуры и дополняет её острую кухню, где центральное место занимает инжера — пористый хлеб, который идеально подходит для подачи пряного мясного рагу и овощей.

Аддис-Абеба: сердце Эфиопии

Знакомство с Эфиопией начинается в её столице, Аддис-Абебе. Этот современный мегаполис удивляет своим контрастом: здесь соседствуют современная архитектура и культурные традиции.

Не пропустите Национальный музей с останками Люси, предка человека возрастом 3,2 миллиона лет, и Этнографический музей, расположенный в бывшем дворце императора Хайле Селассие.

А рынок Меркато подарит настоящее погружение в атмосферу страны: звуки, запахи, хаос — это крупнейший уличный базар Африки.

В перерывах попробуйте кофе в легендарном кафе "Томока" или насладитесь джазовыми мелодиями в African Jazz Village.

Ландшафты и древние памятники

Эфиопия знаменита своими пейзажами. Впадина Данакиль поражает своей "инопланетной" красотой: соляные равнины, вулканы, гейзеры и озёра лавы делают это место уникальным.

Высокогорные районы Симьен открывают панорамные виды, а Рифтовая долина порадует любителей дикой природы.

Для ценителей истории Гондер — настоящая находка. Здесь сохранились руины замков и знаменитая церковь Дебре-Берхан-Селассие.

Но, пожалуй, главная достопримечательность Эфиопии — это высеченные в скалах церкви Лалибэлы, которые до сих пор остаются важными религиозными центрами.

Уточнения

Федерати́вная Демократи́ческая Респу́блика Эфио́пия (амх. የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ), ранее также была известна как Абисси́ния — государство в Восточной Африке, не имеющее выхода к морю (после отделения Эритреи 24 мая 1993 года). Столица — Аддис-Абеба. Государственный язык — амхарский.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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