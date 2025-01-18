Китай ускоряется: поезд, который переписал правила путешествий

Новый состав CR450, прошедший испытания в декабре 2024 года, продемонстрировал невероятные результаты, разогнавшись до 453 км/ч.
В обычном режиме его скорость составит 400 км/ч, что делает его самым быстрым коммерческим поездом. Для сравнения, существующий CR400, используемый в Китае, движется со скоростью 350 км/ч.
В отличие от поезда на магнитной подушке, представленного в 2021 году, CR450 рассчитан на эксплуатацию на обычных железных дорогах.
Это значит, что для его внедрения не понадобится строить специальные линии, что значительно ускоряет его интеграцию в существующую транспортную систему.
Для пассажиров это означает не только высокие скорости, но и значительное сокращение времени в пути.
Например, дорога из Пекина в Шанхай займёт всего 2,5 часа вместо 4 часов. Это открывает новые горизонты для удобных и быстрых путешествий между крупнейшими мегаполисами.
Китайский CR450 продолжает стремиться к новым вершинам, но абсолютный рекорд скорости для классических колёсных поездов остаётся за французским TGV.
В 2007 году на испытаниях этот поезд достиг 574,8 км/ч. Однако в реальных условиях на маршрутах TGV движется со скоростью 300–350 км/ч, что делает CR450 лидером в сегменте коммерческих перевозок.
Скоростные и высокоскоростны́е желе́зные доро́ги Кита́я (中国高速铁路) — все виды коммерческого железнодорожного транспорта Китая, средняя скорость движения которого составляет 200 км/ч или выше. По этому показателю Китай обладает наибольшей в мире сетью скоростных и высокоскоростных железных дорог, превышающей таковые во всех других странах мира, вместе взятых.
Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.