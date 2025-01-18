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Китай ускоряется: поезд, который переписал правила путешествий

1:53
Туризм

Новый состав CR450, прошедший испытания в декабре 2024 года, продемонстрировал невероятные результаты, разогнавшись до 453 км/ч.

поезд
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
поезд

В обычном режиме его скорость составит 400 км/ч, что делает его самым быстрым коммерческим поездом. Для сравнения, существующий CR400, используемый в Китае, движется со скоростью 350 км/ч.

Технологический скачок, не требующий новой инфраструктуры

В отличие от поезда на магнитной подушке, представленного в 2021 году, CR450 рассчитан на эксплуатацию на обычных железных дорогах.

Это значит, что для его внедрения не понадобится строить специальные линии, что значительно ускоряет его интеграцию в существующую транспортную систему.

Революция в скорости и времени в пути

Для пассажиров это означает не только высокие скорости, но и значительное сокращение времени в пути.

Например, дорога из Пекина в Шанхай займёт всего 2,5 часа вместо 4 часов. Это открывает новые горизонты для удобных и быстрых путешествий между крупнейшими мегаполисами.

Конкуренция с мировыми лидерами

Китайский CR450 продолжает стремиться к новым вершинам, но абсолютный рекорд скорости для классических колёсных поездов остаётся за французским TGV.

В 2007 году на испытаниях этот поезд достиг 574,8 км/ч. Однако в реальных условиях на маршрутах TGV движется со скоростью 300–350 км/ч, что делает CR450 лидером в сегменте коммерческих перевозок.

Уточнения

Скоростные и высокоскоростны́е желе́зные доро́ги Кита́я (中国高速铁路) — все виды коммерческого железнодорожного транспорта Китая, средняя скорость движения которого составляет 200 км/ч или выше. По этому показателю Китай обладает наибольшей в мире сетью скоростных и высокоскоростных железных дорог, превышающей таковые во всех других странах мира, вместе взятых.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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