Экстренная помощь в Таиланде: новый инструмент для туристов

2:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Таиланде появилось новое мобильное приложение, которое сделает пребывание в стране ещё безопаснее для туристов.

Фото: flickr.com by Марк Фишер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Лодка у пляжа Пхра Нанг в Краби, Таиланд

Thailand tourist police — это обновлённая версия прежнего приложения, и теперь она предоставляет гораздо больше функций, а главное, работает на пяти языках, включая русский. Власти Таиланда рекомендуют всем туристам установить его перед поездкой.

Почему это важно?

Таиланд — страна с высоким потоком туристов, и, к сожалению, не всегда всё проходит гладко. В случае непредвиденных ситуаций, таких как потеря документов, кража или другие происшествия, каждый турист может столкнуться с трудностью, как быстро и эффективно связаться с местными правоохранительными органами. И теперь у вас есть удобный способ это сделать.

Что делает приложение удобным и полезным?

Тревожная кнопка: В экстренной ситуации достаточно нажать одну кнопку, и ваше местоположение будет отправлено в полицию. Это особенно важно, если вы оказались в опасной ситуации и не можете сказать, где находитесь.

Онлайн-чат с полицией: Приложение позволяет оперативно сообщить о происшествиях, используя текстовые сообщения. Это даёт возможность даже в стрессовой ситуации не терять времени на поиски телефона для звонка.

Поиск ближайшего отделения полиции: Если вам нужно найти ближайшее отделение, приложение подскажет его местоположение, чтобы не терять времени на поиски.

Полезная информация для туристов: Также в приложении есть раздел с информацией об основных достопримечательностях и событиях, что делает его ещё более удобным для путешественников.

Удобство и доступность

Приложение доступно для скачивания на платформы AppStore, Google Play и AppGallery. Для авторизации потребуется аккаунт Google, указание имени, фамилии и номера телефона (в том числе российского).

Также важно дать приложению доступ к геолокации, чтобы оно могло оперативно передать вашу позицию в экстренной ситуации.

Разнообразие языков

Одним из самых сильных преимуществ нового приложения является поддержка пяти языков: русского, английского, китайского, японского и корейского.

Это делает его доступным для самых разных туристов, что особенно важно для такой популярной среди иностранных гостей страны, как Таиланд.

Thailand tourist police — это не просто приложение для экстренных случаев, но и полезный помощник в путешествиях, который поможет сориентироваться в непредвиденных ситуациях.

Уточнения

Короле́вство Таила́нд (тайск. ราชอาณาจักรไทย), — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. Столица — Бангкок; государственный язык — тайский, близкий лаосскому и записываемый тайским письмом.

