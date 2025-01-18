Экстренная помощь в Таиланде: новый инструмент для туристов

В Таиланде появилось новое мобильное приложение, которое сделает пребывание в стране ещё безопаснее для туристов.
Thailand tourist police — это обновлённая версия прежнего приложения, и теперь она предоставляет гораздо больше функций, а главное, работает на пяти языках, включая русский. Власти Таиланда рекомендуют всем туристам установить его перед поездкой.
Таиланд — страна с высоким потоком туристов, и, к сожалению, не всегда всё проходит гладко. В случае непредвиденных ситуаций, таких как потеря документов, кража или другие происшествия, каждый турист может столкнуться с трудностью, как быстро и эффективно связаться с местными правоохранительными органами. И теперь у вас есть удобный способ это сделать.
Приложение доступно для скачивания на платформы AppStore, Google Play и AppGallery. Для авторизации потребуется аккаунт Google, указание имени, фамилии и номера телефона (в том числе российского).
Также важно дать приложению доступ к геолокации, чтобы оно могло оперативно передать вашу позицию в экстренной ситуации.
Одним из самых сильных преимуществ нового приложения является поддержка пяти языков: русского, английского, китайского, японского и корейского.
Это делает его доступным для самых разных туристов, что особенно важно для такой популярной среди иностранных гостей страны, как Таиланд.
Thailand tourist police — это не просто приложение для экстренных случаев, но и полезный помощник в путешествиях, который поможет сориентироваться в непредвиденных ситуациях.
Короле́вство Таила́нд (тайск. ราชอาณาจักรไทย), — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. Столица — Бангкок; государственный язык — тайский, близкий лаосскому и записываемый тайским письмом.
Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.