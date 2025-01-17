Туристический сезон на Чёрном море под угрозой срыва из-за утечки нефти

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

После того как в Чёрном море затонули два танкера, и произошла утечка нефти, туристический сезон в этом регионе оказался под угрозой.

Фото: t.me/razvozhaev by Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уборка мазута на пляжах Севастополя

В Краснодарском крае наблюдается спад бронирований на туристические поездки по сравнению с те же периодом в прошлом году. Особенно заметным это стало на фоне роста в октябре — декабре.

Пик активности в сфере бронирования приходится на середину апреля, когда люди обычно начинают строить планы на лето. Однако в этом году туристы не спешат ни делать ни отменять более ранние бронирования, ожидая ясности с перспективами отдыха в крае. Отельеры Анапы рассматривают возможность предоставления льготных условий оплаты и отмены бронирований, чтобы стимулировать спрос.

Информация о загрязнении побережья Крыма стала известна только после Нового года, поэтому на полуострове пока не наблюдается значительного снижения бронирований. Но отельеры всё же опасаются, что негативная динамика проявится в ближайшее время.

Помимо очистки акватории и береговой линии, экологи подчёркивают необходимость замещения загрязнённого грунта для восстановления прибрежной экосистемы. Простое изъятие песка без его замещения может привести к изменению береговой линии, а процесс очистки замазученного песка может занять от 6 до 12 месяцев.

Уточнения

Мазу́т — жидкий продукт тёмно-коричневого, иногда чёрного цвета, остаток после отгонки из нефти или продуктов её вторичной переработки бензиновых, керосиновых и газойлевых фракций, выкипающих до 350—360°С.

