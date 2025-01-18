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Ривьера Наярит: альтернатива Европе с меньшими затратами

2:29
Туризм

Бескрайние пляжи с золотистым песком, изысканная кухня, живописные города — Португалия за последние годы превратилась в одну из самых востребованных стран для путешествий.

пляж
Фото: Wikimedia Commons by WomEOS is licensed under Public domain
пляж

Однако билеты в Европу в одну сторону и постоянная нехватка мест в популярных отелях заставляют искать альтернативы. И одна из лучших находится на тихоокеанском побережье Мексики — Ривьера Наярит.

Ривьера Наярит: скрытая жемчужина

Протянувшись к северу от Пуэрто-Вальярты, Ривьера Наярит удивляет нетронутой природой и доступными ценами. Здесь меньше туристов, но ничуть не меньше красоты.

Тёплый песок и могучие волны делают это место идеальным для серфинга. Так, Саюлита подойдёт новичкам, а более опытные серферы могут отправиться в Ла-Ланчу или Сан-Панчо.

Сан-Панчо, или Сан-Франциско, — городок с непринуждённой хиппи-атмосферой и творческим сообществом. Его пляжи тише, чем в Саюлите, а кристально чистая вода идеально подходит для плавания. Здесь можно не только насладиться океаном, но и заглянуть в местные галереи и уютные кафе.

Природные чудеса

Любители природы найдут на Наярите место, напоминающее знаменитые скалы Карвоейру в Португалии, — это Плайя-дель-Амор на островах Мариетас.

Скрытая бухта, окружённая скалами, доступна только по воде. Острова охраняются как природный заповедник и являются домом для морских птиц, дельфинов и даже мигрирующих китов.

Кофейные плантации и "волшебные города"

Ривьера Наярит — это не только пляжи, но и пышные джунгли с вулканическими вершинами. Благодаря богатой минералами почве здесь выращивают лучший в Мексике кофе. В Ла-Пеньите или Сан-Панчо можно попробовать свежие напитки в местных кафе, таких как Café Occidente или Cafe Paraiso.

Среди удивительных мест региона выделяется остров Мецкальтитлан, прозванный "Мексиканской Венецией". Этот круглый остров с яркими домами посреди лагуны считается мифической родиной ацтеков.

Если же хочется больше жизни, отправляйтесь в Сан-Блас — портовый город с оживлённой атмосферой, барами, ресторанами и самой длинной волной для серфинга на пляже Плайя-Лас-Ислитас.

Уточнения

Мексика́нские Соединённые Шта́ты (исп. Estados Unidos Mexicanos) — государство в Северной Америке, на севере граничит с Соединёнными Штатами Америки, на юго-востоке — с Белизом и Гватемалой, на западе омывается водами Калифорнийского залива и Тихого океана, на востоке — водами Атлантического океана, Мексиканского залива и Карибского моря. Крупнейшая в мире по населению испаноязычная страна.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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