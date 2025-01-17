Озера Наби на юге Италии ждут любителей активного отдыха и ценителей высокой кухни

На побережье Домицио на юге Италии в районе бывшего песчаного карьера, мелиорированного с 2013 года, в 2020 году открыли природный оазис, в котором находится самый большой глэмпинг, с роскошными палатками, 4-звёздочным отелем Plana Resort, водным спа, рестораном и баром. Здесь можно заселиться в плавучие дома.

Фото: commons.wikimedia.org by Audry Aymar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пара

На отдыхе можно заниматься водными видами спорта, каякингом, йогой, медитацией, верховой ездой и ездой на велосипеде, а также теннисом и вейкбордингом.

А новый шеф-повар и сомелье предлагает гостям насладиться высокой кухней. В меню ресторана Res среди прочих блюд значатся телятина тоннато и ризотто с тыквой, паста, смешанная с картофелем, белыми грибами, проволоне с осьминогом, каперсами и оливками, спагетти с кремом из фриариелли, анчоусами из Цетары и миндальной крошкой.