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Озера Наби на юге Италии ждут любителей активного отдыха и ценителей высокой кухни

Туризм

На побережье Домицио на юге Италии в районе бывшего песчаного карьера, мелиорированного с 2013 года, в 2020 году открыли природный оазис, в котором находится самый большой глэмпинг, с роскошными палатками, 4-звёздочным отелем Plana Resort, водным спа, рестораном и баром. Здесь можно заселиться в плавучие дома.

Пара
Фото: commons.wikimedia.org by Audry Aymar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пара

На отдыхе можно заниматься водными видами спорта, каякингом, йогой, медитацией, верховой ездой и ездой на велосипеде, а также теннисом и вейкбордингом.

А новый шеф-повар и сомелье предлагает гостям насладиться высокой кухней. В меню ресторана Res среди прочих блюд значатся телятина тоннато и ризотто с тыквой, паста, смешанная с картофелем, белыми грибами, проволоне с осьминогом, каперсами и оливками, спагетти с кремом из фриариелли, анчоусами из Цетары и миндальной крошкой.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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