На Эльбрусе планируют обновить старейшую в стране канатную дорогу

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На Эльбрусе планируется провести реконструкцию маятниковой канатной дороги. Институт развития Кавказ. РФ поделился намерениями о приобретении старейшей в стране высокогорной канатной дороги и её дальнейшей модернизации.

Фото: Wikimedia Commons by Fabian Schneiter is licensed under Public domain вид на горы

Маятниковая канатная дорога на Эльбрусе начала свою работу в 1969 году. В настоящее время она включает три очереди и соединяет поляну Азау со станцией "Кругозор", затем идет до станции "Мир", откуда поднимается на высоту 3 720 метров к станции "Гара-Баши". Пропускная способность этого подъемника составляет 160 человек в час: один вагон может вместить до 25 пассажиров. Знаменитые красные кабинками этой канатной дороги стали настоящим символом Эльбруса.

За последние десять лет на Северном Кавказе, на курортах "Эльбрус", "Архыз" и "Ведучи", было построено 10 канатных дорог общей протяженностью почти 15 километров. Среди них — самая высокогорная канатка страны на Эльбрусе и впечатляющая дорога длиной 4,4 километра на "Ведучи". В настоящее время на стадии завершения находятся еще восемь новых дорог, запуск которых намечен на этот год.

Уточнения

Эльбру́с — стратовулкан на Кавказе (5642 метра над уровнем моря) — самая высокая горная вершина России и Европы при условии проведения границы между Европой и Азией по Главному Кавказскому хребту или южнее (в иных случаях высочайшей вершиной Европы считается альпийская гора Монблан).



