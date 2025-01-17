Новый вид туризма стал одним из наиболее активно растущих направлений в Москве

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Прошедший 2024 год стал успешным для туристической индустрии Москвы, об этом сообщил заместитель главы аппарата мэра и правительства столицы, председатель городского Комитета по туризму Евгений Козлов.

Фото: https://unsplash.com/photos/gMes5dNykus by Patrick Tomasso, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стеклянное здание

Он подчеркнул, что в январские праздники Москва приняла рекордное количество посетителей. В столицу приехали семь миллионов туристов. Это на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на семь процентов выше показателей праздников 2019-2020 годов, которые предшествовали пандемии.

Козлов также отметил, что наибольший рост зафиксирован в области делового туризма. Каждая четвертая поездка иностранцев в Москву была связана с работой. Деловой туризм имеет важное значение для экономического развития столицы, так как траты деловых путешественников в среднем превышают расходы обычных туристов в полтора раза, сообщил он в своём интервью РИА Новости.

Уточнения

Москва́ — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит. Мегаполис

