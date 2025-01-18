Стоимость отдыха на Гоа: бюджетные и премиальные варианты

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Индийский штат Гоа этой зимой стал одним из самых популярных направлений среди российских туристов благодаря доступным ценам на туры. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Фото: Wikimedia Commons by Rupeshsarkar is licensed under Public domain Aerial Candolim Beach

Так, компания Fun&Sun предлагает туры на Гоа для двоих всего за 99 тысяч рублей. В эту стоимость входят восемь ночей в отеле категории "две звезды", чартерный перелёт и завтрак.

Anex предлагает аналогичный пакет с проживанием в трёхзвездочном отеле за 141 тысячу рублей. Для тех, кто готов потратить больше, компания Space Travel продаёт десятидневные туры в гостиницы того же уровня от 180 тысяч рублей.

Цены на отдых в четырехзвездочных отелях начинаются от 183 тысяч рублей и достигают 218 тысяч, а проживание в пятизвездочной гостинице обойдётся минимум в 203 тысячи рублей за двоих.

Уточнения

Го́а (Гоа́; хинди गोआ, порт. Goa) — штат на юго-западе Индии, самый маленький среди штатов по площади и 26-й (из 29) по населённости.

