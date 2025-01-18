Стоимость отдыха на Гоа: бюджетные и премиальные варианты

Индийский штат Гоа этой зимой стал одним из самых популярных направлений среди российских туристов благодаря доступным ценам на туры. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Так, компания Fun&Sun предлагает туры на Гоа для двоих всего за 99 тысяч рублей. В эту стоимость входят восемь ночей в отеле категории "две звезды", чартерный перелёт и завтрак.
Anex предлагает аналогичный пакет с проживанием в трёхзвездочном отеле за 141 тысячу рублей. Для тех, кто готов потратить больше, компания Space Travel продаёт десятидневные туры в гостиницы того же уровня от 180 тысяч рублей.
Цены на отдых в четырехзвездочных отелях начинаются от 183 тысяч рублей и достигают 218 тысяч, а проживание в пятизвездочной гостинице обойдётся минимум в 203 тысячи рублей за двоих.
Го́а (Гоа́; хинди गोआ, порт. Goa) — штат на юго-западе Индии, самый маленький среди штатов по площади и 26-й (из 29) по населённости.
Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.