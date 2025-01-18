Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти простые советы помогут продлить жизнь вашему аккумулятору
Башич защищает Промеса после скандалов: он реально хорош
Уход за кожей: главные правила против морщин
Рубец — ценный продукт питания: почему его стоит включить в свой рацион
Какие косметические ингредиенты нельзя использовать вместе?
Удаление повреждённых участков: что делать с червивыми яблоками?3,
Обязанности владельцев домашних животных: что нужно знать, чтобы не получить штраф за питомца
Наталья Поклонская посоветовала праздновать Купало, Самайн и Йоль
Счета или недвижимость: что лучше защитит деньги от инфляции

Стоимость отдыха на Гоа: бюджетные и премиальные варианты

1:01
Туризм

Индийский штат Гоа этой зимой стал одним из самых популярных направлений среди российских туристов благодаря доступным ценам на туры. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Aerial Candolim Beach
Фото: Wikimedia Commons by Rupeshsarkar is licensed under Public domain
Aerial Candolim Beach

Так, компания Fun&Sun предлагает туры на Гоа для двоих всего за 99 тысяч рублей. В эту стоимость входят восемь ночей в отеле категории "две звезды", чартерный перелёт и завтрак.

Anex предлагает аналогичный пакет с проживанием в трёхзвездочном отеле за 141 тысячу рублей. Для тех, кто готов потратить больше, компания Space Travel продаёт десятидневные туры в гостиницы того же уровня от 180 тысяч рублей.

Цены на отдых в четырехзвездочных отелях начинаются от 183 тысяч рублей и достигают 218 тысяч, а проживание в пятизвездочной гостинице обойдётся минимум в 203 тысячи рублей за двоих.

Уточнения

Го́а (Гоа́; хинди गोआ, порт. Goa) — штат на юго-западе Индии, самый маленький среди штатов по площади и 26-й (из 29) по населённости. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Огородный сезон стоит начать уже в январе: 5 культур, которые пора сеять
Садоводство, цветоводство
Огородный сезон стоит начать уже в январе: 5 культур, которые пора сеять
Пробуждение супервулкана: Йеллоустоун снова активен
Наука и техника
Пробуждение супервулкана: Йеллоустоун снова активен Аудио 
Секрет одуванчика: как обычный сорняк помогает на участке
Садоводство, цветоводство
Секрет одуванчика: как обычный сорняк помогает на участке Аудио 
Популярное
Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия

Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.

Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия
Пробуждение супервулкана: Йеллоустоун снова активен
Пробуждение супервулкана: Йеллоустоун снова активен
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист
Это устройство скоро заменит микроволновку. Названы его преимущества
Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский Истоки финской русофобии уходят ещё в XVIII век Сергей Лебедев Россия отдаёт долг Ирану за помощь в СВО в самые трудные минуты Любовь Степушова
Математическая задача, которую могут решить очень немногие: чему равно 20 × 20 — 20 ÷ 20 + 20
Секрет одуванчика: как обычный сорняк помогает на участке
Какие ошибки в поливе могут погубить денежное дерево? Об этом знают далеко не все
Какие ошибки в поливе могут погубить денежное дерево? Об этом знают далеко не все
Последние материалы
Рубец — ценный продукт питания: почему его стоит включить в свой рацион
Какие косметические ингредиенты нельзя использовать вместе?
Удаление повреждённых участков: что делать с червивыми яблоками?3,
Обязанности владельцев домашних животных: что нужно знать, чтобы не получить штраф за питомца
Наталья Поклонская посоветовала праздновать Купало, Самайн и Йоль
Счета или недвижимость: что лучше защитит деньги от инфляции
Четыре простых секрета для пышных оладий, которые изменят завтрак
Удивительное удобрение: как древесная зола увеличивает урожай вишни
Полный привод на автомате: выбираем режим как профессионал
Объемные губы и четкий овал без филлеров: что такое дентальный лифтинг
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.