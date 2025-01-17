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Любителям приключений обязательно стоит посетить Большой каньон Адирондака в штате Нью-Йорк

4:27
Туризм

В самом сердце Адирондакских гор скрывается малоизвестная жемчужина, которая стоит того, чтобы её исследовать. Кизивилль — это очаровательное место на северо-востоке штата Нью-Йорк, известное одним из лучших пейзажей в штате. Река Аусабл протекает прямо через его центр, горы служат прекрасным фоном, а легендарное озеро Шамплейн находится всего в нескольких шагах.

Кизвилль
Фото: commons.wikimedia.org by Г. Эдвард Джонсон, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Кизвилль

Кизвилль является воротами в Аусаби-Чезем, место, где любители приключений на свежем воздухе могут насладиться Большим каньоном Адирондака. Среди множества небольших городков, таких как Колд-Спринг, которые считаются самыми красивыми в Нью-Йорке, Кизивилль, безусловно, занимает особое место. На его улицах можно увидеть прекрасно сохранившиеся исторические здания и памятники, которые напоминают о его прошлом как процветающего промышленного центра, где пролегала подземная железная дорога.

Кизивилль также отличная точка для остановки во время путешествия по северной части штата Нью-Йорк и близлежащему Вермонту. Всего в 35 милях от Кизивилля находится Лейк-Плэсид, очаровательный город на берегу озера, который называют одним из «самых рождественских» в Америке.

Он также находится в 14 милях к югу от Платтсбурга, живописного города на берегу озера Шамплейн, который предлагает множество достопримечательностей и развлечений.

Кизивилль богат не только своей историей, но и природной красотой. Технически город является деревней, которая была основана в начале 1800-х годов как промышленное сообщество, образованное вокруг гидромеханической электростанции на реке Осебл, протекающей прямо через его центр. Он был не только промышленным центром, но и туристическим, привлекая посетителей со всего мира благодаря своей близости к горам Адирондак, озеру Шамплейн и ущелью Осебл.

Ранняя архитектура Кизивилля сохранилась до наших дней, и многие из его оригинальных зданий до сих пор стоят, придавая деревне очаровательную атмосферу, как на открытке. Кизвилл — родина известного художника и фотографа Уильяма Генри Джексона, и его работы можно увидеть на выставке. Туристы также могут посетить музей подземной железной дороги North Star.

Хотя лето, несомненно, является лучшим временем года для посещения Кизивилля, каждый сезон обещает уникальное приключение. Когда стоят тёплые дни, обязательно стоит отправиться в каньон Озабл, известный как одна из старейших природных достопримечательностей страны. Там туристам предлагают множество развлечений, включая речные сплавы на плотах и надувных лодках, скалолазание и пешие прогулки, а также переход по подвесным мостам.

Зимние трассы вдоль ущелья открыты круглый год для пеших прогулок, катания на беговых лыжах и снегоступах. Горнолыжный курорт Уайтфейс Маунтин находится всего в 30 милях от отеля и может похвастаться самым крутым перепадом высот на Восточном побережье.

Кизвилль также граничит с одним из крупнейших пресноводных озёр в стране, известным своей первоклассной рыбной ловлей и лодочными прогулками. С озера Шамплейн открывается вид на высокие скалы и холмистые зелёные горы Вермонта, создавая идеальный фон для знаменитых закатов.

Озеро Шамплейн является достопримечательностью с первых дней существования Америки, особенно  в годы войны. Сегодня на берегу сохранилось несколько фортов и исторических мест.

Деревня Кизивилль может быть не так уж и велика, но на её очаровательных улочках полно бутиков, ресторанов, кафе и всевозможных магазинчиков. В этом районе также находятся фантастические пивоварни, винокурни и винодельни.

Пивоварня Ausable — известное место в долине Шамплейн, которое открыто для посетителей в летние месяцы. С виноградника Highlands открывается вид на горы Вермонта и знаменитое озеро. Это живописное место идеально для отдыха в солнечный день.

Уточнения

Шампле́йн — озеро на границе США и Канады, на большей части своей 172-километровой длины составляющее границу между штатами Вермонт и Нью-Йорк.

Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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