Опрос: 42% россиян отказываются от поездок из-за местной кухни

1:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

Почти половина россиян готова отказаться от поездки в другую страну или город, если их не устраивает местная кухня. Такие данные приводит сервис «Купибилет», результаты его опроса опубликованы «Лентой.ру».

Фото: Own work by Andy Li, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тайская кухня

Согласно исследованию, 13% россиян отдают предпочтение направлениям, где можно насладиться местной кухней. Ещё 42% отметили, что особенности национальных блюд могут стать препятствием для поездки, поскольку они не понимают или не принимают такие вкусы. Для остальных туристов (45%) кулинарные традиции местности не играют решающей роли.

Почти треть участников опроса (29%) при выборе блюд во время путешествия руководствуются бюджетом и настроением. Ещё 22% россиян предпочитают проверенные и знакомые блюда, избегая кулинарных экспериментов. Лишь 19% опрошенных готовы смело пробовать местную кухню, открывая для себя новые вкусы.

Интересно, что 13% путешественников чаще всего питаются в туристических кафе. По 6% респондентов выбирают фастфуд, готовят самостоятельно, покупают в супермаркетах, или ходят в известные рестораны с хорошими отзывами.