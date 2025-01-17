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Число турпоездок между Россией и Ираном в 2024 году выросло более чем на 20%

1:02
Туризм

Количество взаимных туристических поездок между Россией и Ираном в период с января по сентябрь 2024 года увеличилось на 21%, составив 63 тысячи путешествий. Соответствующая информация была озвучена в материалах пресс-службы президента России в преддверии встречи Владимира Путина с иранским президентом Масудом Пезешкианом.

На борту самолета
Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
На борту самолета

Интерес граждан обеих стран к туристическим поездкам активно возрастает — с начала года зафиксировано более 63 тысяч поездок, что на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С 2023 года для организованных туристических групп был введен безвизовый режим, передает ТАСС.

Также было отмечено, что в 2025 году в Иране планируется проведение Дней культуры России, и в данный момент рассматривается возможность открытия Российского культурного центра в Тегеране.

 

 

 

Уточнения

Ира́н — государство в Передней Азии со столицей в Тегеране. На западе граничит с Ираком, на северо-западе — с Азербайджаном, Арменией, Турцией, на севере — с Туркменистаном, на востоке — с Афганистаном и Пакистаном.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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