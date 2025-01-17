Число турпоездок между Россией и Ираном в 2024 году выросло более чем на 20%

1:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

Количество взаимных туристических поездок между Россией и Ираном в период с января по сентябрь 2024 года увеличилось на 21%, составив 63 тысячи путешествий. Соответствующая информация была озвучена в материалах пресс-службы президента России в преддверии встречи Владимира Путина с иранским президентом Масудом Пезешкианом.

Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ На борту самолета

Интерес граждан обеих стран к туристическим поездкам активно возрастает — с начала года зафиксировано более 63 тысяч поездок, что на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С 2023 года для организованных туристических групп был введен безвизовый режим, передает ТАСС.

Также было отмечено, что в 2025 году в Иране планируется проведение Дней культуры России, и в данный момент рассматривается возможность открытия Российского культурного центра в Тегеране.

Уточнения

Ира́н — государство в Передней Азии со столицей в Тегеране. На западе граничит с Ираком, на северо-западе — с Азербайджаном, Арменией, Турцией, на севере — с Туркменистаном, на востоке — с Афганистаном и Пакистаном.

