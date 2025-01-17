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Российские туристы назвали свои предпочтения в еде во время путешествий

1:11
Туризм

Около половины россиян могут отказаться от поездок из-за особенностей местных гастрономических традиций.

Изысканная еда
Фото: unsplash.com by Джей Веннингтон, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Изысканная еда

Согласно недавнему исследованию, 13% респондентов всегда выбирают места для путешествий, ориентируясь на местную кухню. Для 42% опрошенных это не является главным критерием, хотя есть определенные направления, куда туристы не отправятся из-за незнакомых и непонятных блюд. Остальные же не придают особого значения кулинарным традициям в разных уголках мира.

Большинство участников опроса (29%) отметили, что их выбор еды в поездках зависит прежде всего от финансовых возможностей и настроения в данный момент. 22% предпочитают заказывать знакомые блюда, чтобы избежать неприятных сюрпризов, тогда как только 19% россиян проявляют смелость и пробуют местные деликатесы.

При этом 13% путешественников предпочитают питаться в туристических кафе, в то время как 6% из них выбирают фастфуд, готовят самостоятельно, покупая продукты в супермаркетах, или посещают известные рестораны, основываясь на положительных отзывах.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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