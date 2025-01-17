За вами могут подглядывать через зеркала в отелях: туристический портал Explore предупреждает

3:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Когда вы наконец оказываетесь в своем гостиничном номере или квартире на Airbnb, с нетерпением ожидаете возможности принять душ и переодеться. Однако бывает, что вас не покидает чувство тревоги и ощущение, что за вами следят или что вы не в безопасности.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина смотрит в зеркало

Туристический портал Explore предупреждает, что иногда эти опасения оправданы, и люди находят скрытые камеры или двусторонние зеркала в своих гостиничных номерах.

Двустороннее зеркало представляет собой лист стекла, одна сторона которого отражает, а другая прозрачна. Оно может быть расположено в любом месте: в ванной, гардеробной или даже в спальне. Эти зеркала позволяют незаметно наблюдать за происходящим в комнате с другой стороны стены.

Такие применяются в правоохранительных органах, позволяя незаметно присутствовать в комнате за стеклянной стеной во время допроса подозреваемого или свидетеля. Кроме того, они могут служить для обеспечения безопасности дома, когда домовладельцы прячут камеры видеонаблюдения, ценные вещи и сейфы за двусторонним зеркалом.

Так как же узнать, есть ли в комнате двустороннее зеркало? На портале советов путешественникам можно найти несколько рекомендаций по безопасности, которые помогут вам, если вы чувствуете себя некомфортно и хотите убедиться, что за вами никто не подглядывает.

Самый известный из них — тест на ногтях. Для этого нужно приложить ноготь к поверхности зеркала, как бы тыкая в него, и проверить, нет ли зазора между ногтем и его отражением. Если зазор есть, то беспокоиться не о чем. Если нет, то скорее всего зеркало с сюрпризом. Но этот тест не всегда эффективен, поэтому лучше провести дополнительные проверки.

Дело в том, что для работы двусторонних зеркал необходимо специальное освещение. Пока на стороне тайного наблюдателя темнее, чем на другой, зеркало для нас непрозрачно. Выключите свет в комнате, затем посветите фонариком на зеркало, чтобы свет мог перейти на другую сторону. Если за ним что-то становится видно, то, возможно, оно двустороннее.

Ещё один метод — сложить руки наподобие бинокля вокруг глаз и прижать их к стеклу. В одностороннем зеркале мы увидим только своё отражение, а в двустороннем сможем заглянуть за стекло.

Explore также рекомендует проверить стекло на звук. Помните, что обычное зеркало закреплено на стене и он будет приглушённым. Двустороннее издаёт открытый звук, что свидетельствует о наличии за ним полости.

Эксперты по кибербезопасности также обратили внимание на то, что для наблюдения за постояльцами в гостиничных номерах и апартаментах Airbnb могут использовать не только двусторонние зеркала, но и невинные на вид будильники. Скрытую мини-камеру также можно спрятать за тёмным или зеркальным циферблатом часов. К счастью, это можно обнаружить и при ярком свете.

Уточнения

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

