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NYT: Лучший в мире велосипедный отдых предлагает Италия

2:23
Туризм

Газета New York Times включила Сицилийский водораздел в список 52 туристических направлений, обязательных для посещения в 2025 году, назвав его лучшим велосипедным проектом на Земле. Это место входит в число самых прекрасных уголков мира, где можно спланировать свой следующий отпуск.

Монджибелло (гора Этна), Сицилия, Италия
Фото: flickr.com by Шэрон Хан, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Монджибелло (гора Этна), Сицилия, Италия

Расстояние от Трапани, расположенного на западном побережье Тирренского моря, до Катании, находящейся на восточном побережье Ионического моря, недалеко от объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО вулкана Этна составляет 450 километров. Именно с этих слов начинается описание Сицилийского водораздела — самой красивой велосипедной дорожки в мире, которая находится в Италии.

"Маршрут, разработанный во время пандемии, предлагает замечательный способ изучить Сицилию за пределами пляжных курортов без неудобного на узких средневековых улочках автотранспорта. Divide открывает искателям приключений более интимную сторону острова, оживляя общины, пострадавшие за последние десятилетия от депопуляции", — пишет NYT.

"Sicily Divide" в последние годы привлекает множество велотуристов, отправляющихся исследовать остров. Они преодолевают около 460 километров по внутренним районам Сицилии, чтобы не спеша насладиться пейзажами и открыть для себя другой, более аутентичный и, возможно, менее известный облик региона.

"Сама поездка — это всё, чего можно желать от велопрогулки: захватывающие дух пейзажи, богатая культура и череда гостеприимных деревень", — так The New York Times описывает самый красивый в мире велосипедный маршрут.

На официальном сайте Sicily Divide вы найдете всю необходимую информацию для тех, кто хочет отправиться в велопутешествие по самой красивой велосипедной дорожке в мире и Италии. Вы можете скачать маршрут, получить советы по разбивке тура на этапы, а также воспользоваться специальными услугами, такими как отели для велосипедистов.

Создатель маршрута Джованни Гварнери придумал маршрут, который предлагает два варианта отправления: из Трапани или из Палермо — двух красивейших исторических центров Италии.

Уточнения

Сици́лия — область в Италии. Включает в себя одноимённый остров, а также прилегающие к нему Липарские, Эгадские, Пантеллерия, Устика и Пелагские острова.

Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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