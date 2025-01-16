Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вредные для суставов продукты, которые скрываются на вашем огороде
Вдохновлённая Архимедом: разработана бесшумная ветряная турбина для городов
Как добиться богатого урожая земляники: шесть проверенных методов
Устойчивые привычки: как сделать спорт частью повседневной рутины
Что лучше пить, чтобы железо успешно усваивалось
Секреты успешного выращивания перца: три сорта, которые стоит попробовать
Современные процедуры для омоложения лица без инъекций
Природа удивляет — антарктический лёд способен восстанавливаться
Собака с табличкой на шее "собирает" деньги — жители Балашихи требуют разбирательства

Куда поехать вместо Анапы — рекомендации властей и туроператоров

1:15
Туризм

Инцидент с разливом мазута в Черном море ставит под сомнение качество отдыха на российских курортах.

Чемодан
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Чемодан

Об этом заявила заместитель председателя Комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко. Она рекомендовала российским туристам рассмотреть альтернативные направления для отпуска.

По словам Костенко, несмотря на экологическую ситуацию, многие туристы все равно планируют отправиться на юг этим летом, хотя количество безопасных мест для отдыха значительно сократится.

"Фактически выпадает самое массовое и главное направление летнего пляжного отдыха, на сегодняшний момент граждане его лишаются", — подчеркнула депутат.

Она отметила, что в сложившихся условиях задача властей и туроператоров — предложить альтернативные варианты, включая заграничные курорты в дружественных странах, таких как Азербайджан и Вьетнам.

Депутат также указала на проблему высоких цен на отдых за границей, которые остаются основным барьером для российских туристов.

"Основным барьером для отдыха российских туристов за рубежом является высокая стоимость размещения и билетов. И нужно думать, что с этим делать", — заключила она.

Уточнения

Мазу́т — жидкий продукт тёмно-коричневого, иногда чёрного цвета, остаток после отгонки из нефти или продуктов её вторичной переработки бензиновых, керосиновых и газойлевых фракций, выкипающих до 350—360°С.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Три сумки, которые возглавят модные хит-парады в 2025 году
Красота и стиль
Три сумки, которые возглавят модные хит-парады в 2025 году Аудио 
Мини-платья и леггинсы: самый горячий тренд 2025 года
Красота и стиль
Мини-платья и леггинсы: самый горячий тренд 2025 года Аудио 
Популярное
Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса

Исследование, проведенное европейскими учеными, обнаружило, что после инцидента в атмосферу было выброшено 465 тысяч тонн метана.

Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса
Эти сорта томатов обеспечат урожай даже при минимальном уходе
Эти сорта томатов обеспечат урожай даже при минимальном уходе
Владимир Пресняков показал фото с отдыха с женой и детьми
Зачем сыпать соль в унитаз? Этот лайфхак вам очень поможет
История создания ракеты Калибр: от концепции до современного оружия Дмитрий Плотников Во Вьетнаме обнаружен морской деликатес с головой Дарта Вейдера из Звёздных войн Игорь Буккер Русины — секретное оружие России, пока не задействованное Любовь Степушова
Какой водой нельзя заваривать кофе: ошибки, которые портят вкус
Именно такая температура должна быть в вашем доме зимой
В чём нужно замочить лук перед посадкой? Урожай будет большим и без стрелок
В чём нужно замочить лук перед посадкой? Урожай будет большим и без стрелок
Последние материалы
Вредные для суставов продукты, которые скрываются на вашем огороде
Вдохновлённая Архимедом: разработана бесшумная ветряная турбина для городов
Как добиться богатого урожая земляники: шесть проверенных методов
Устойчивые привычки: как сделать спорт частью повседневной рутины
Куда поехать вместо Анапы — рекомендации властей и туроператоров
Что лучше пить, чтобы железо успешно усваивалось
Секреты успешного выращивания перца: три сорта, которые стоит попробовать
Современные процедуры для омоложения лица без инъекций
Природа удивляет — антарктический лёд способен восстанавливаться
Собака с табличкой на шее "собирает" деньги — жители Балашихи требуют разбирательства
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.