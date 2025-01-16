Куда поехать вместо Анапы — рекомендации властей и туроператоров

1:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Инцидент с разливом мазута в Черном море ставит под сомнение качество отдыха на российских курортах.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Чемодан

Об этом заявила заместитель председателя Комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко. Она рекомендовала российским туристам рассмотреть альтернативные направления для отпуска.

По словам Костенко, несмотря на экологическую ситуацию, многие туристы все равно планируют отправиться на юг этим летом, хотя количество безопасных мест для отдыха значительно сократится.

"Фактически выпадает самое массовое и главное направление летнего пляжного отдыха, на сегодняшний момент граждане его лишаются", — подчеркнула депутат.

Она отметила, что в сложившихся условиях задача властей и туроператоров — предложить альтернативные варианты, включая заграничные курорты в дружественных странах, таких как Азербайджан и Вьетнам.

Депутат также указала на проблему высоких цен на отдых за границей, которые остаются основным барьером для российских туристов.

"Основным барьером для отдыха российских туристов за рубежом является высокая стоимость размещения и билетов. И нужно думать, что с этим делать", — заключила она.

Уточнения

Мазу́т — жидкий продукт тёмно-коричневого, иногда чёрного цвета, остаток после отгонки из нефти или продуктов её вторичной переработки бензиновых, керосиновых и газойлевых фракций, выкипающих до 350—360°С.



