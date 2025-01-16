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Змея в гостиничном номере — спасатели поймали удава в Москве

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Туризм

Постояльцев московского отеля напугала змея, обнаруженная в одном из номеров.

Змея
Фото: commons.wikimedia.org by Shahzaib Damn Cruze, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Змея

Об этом сообщил департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

16 января в службу "112" поступило сообщение о находке императорского удава в гостиничном номере. На место прибыли спасатели, которые успешно поймали змею. В ближайшее время рептилию отправят в центр передержки диких животных.

В публикации департамента отмечается, что, несмотря на пережитый стресс, визит символа 2025 года можно считать добрым знаком.

Ранее в одном из тайских отелей, где отдыхали россияне, был обнаружен двухметровый питон. Змея проникла в здание через канализацию.

Уточнения

Ложноно́гие или удавообразные змеи (лат. Boidae) — семейство пресмыкающихся подотряда змей. К этому семейству относится одна из самых тяжелых змей, достигающая почти стокилограммового веса — анаконда (Eunectes murinus).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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