Змея в гостиничном номере — спасатели поймали удава в Москве

Постояльцев московского отеля напугала змея, обнаруженная в одном из номеров.
Об этом сообщил департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.
16 января в службу "112" поступило сообщение о находке императорского удава в гостиничном номере. На место прибыли спасатели, которые успешно поймали змею. В ближайшее время рептилию отправят в центр передержки диких животных.
В публикации департамента отмечается, что, несмотря на пережитый стресс, визит символа 2025 года можно считать добрым знаком.
Ранее в одном из тайских отелей, где отдыхали россияне, был обнаружен двухметровый питон. Змея проникла в здание через канализацию.
Ложноно́гие или удавообразные змеи (лат. Boidae) — семейство пресмыкающихся подотряда змей. К этому семейству относится одна из самых тяжелых змей, достигающая почти стокилограммового веса — анаконда (Eunectes murinus).
Исследование, проведенное европейскими учеными, обнаружило, что после инцидента в атмосферу было выброшено 465 тысяч тонн метана.