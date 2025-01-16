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Тревел-блогер назвал Южную Корею и Кубу худшими направлениями для путешествий

0:58
Туризм

Российский тревел-блогер поделился своим негативным опытом о Южной Корее и Кубе, назвав их худшими странами для переезда и путешествий.

Турист в ожидании поезда
Фото: unsplash.com by Клем Оноджегуо, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Турист в ожидании поезда

Своими впечатлениями он поделился в соцсетях. Блогер отметил, что Южная Корея, по его мнению, сильно переоценена: она скучная, с завышенными ценами и специфичной кухней. Кроме того, местные жители якобы недоброжелательно относятся к иностранцам.

Куба же, по его словам, застыла в 80-х годах прошлого века. Среди немногих плюсов он выделил красивую архитектуру Гаваны и чистые пляжи Варадеро, однако подчеркнул, что в стране процветает воровство и царит разруха, передает "Рамблер".

Ранее другая российская блогерша поделилась советом, как избежать ограбления в Европе: если вы сидите в кафе, рекомендуется просовывать ногу в лямку рюкзака или сумки.

Уточнения

Ку́ба — островное государство в Латинской Америке, в Карибском бассейне.

Респу́блика Коре́я (кор. 대한민국?, 大韓民國?, МФА: [tɛɦa̠nminɡuk̚], Коре́йская Респу́блика) — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Ю́жная Коре́я.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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