Почему стоит поработать в авиации — опыт российской бортпроводницы

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская стюардесса рассказала о преимуществах работы в авиации, поделившись своим опытом в соцсетях.

Фото: commons.wikimedia.org by Firedrop, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Стюардесса Аэрофлота

По словам бортпроводницы, работа в авиации заслуживает как минимум трех лет жизни, так как за это время можно посетить все континенты, не беспокоясь о визах и билетах — за это отвечает авиакомпания. Она также отметила, что работа позволяет значительно улучшить знание иностранных языков благодаря постоянной практике, передает "Рамблер".

Ранее стюардесса, работающая в Emirates, предостерегла пассажиров от ношения тканевых масок на борту самолета. Она объяснила, что на высоте с низкой влажностью такие маски могут ухудшить состояние кожи, вытягивая влагу и вызывая раздражение.

Уточнения

Стюарде́сса (м. р. стю́а́рд, от англ. steward(ess)), также бортпроводни́к (ж. р. бортпроводни́ца) — член кабинного экипажа, специалист рядового состава на водных и воздушных судах и железнодорожном транспорте, выполняющий работы по обслуживанию пассажиров, но главным образом ответственный за безопасность пассажиров (в случае аварии — помощь пассажирам).



