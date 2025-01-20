Куда полететь в отпуск весной 2025 года? Топ-3 бюджетных направления для туристов

2:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Куда весной 2025 года полететь в отпуск, когда хочется тепла и моря, но бюджет ограничен? Артур Мурадян , генеральный директор туроператора SpaceTravel ответил Pravda. Ru на этот вопрос и назвал топ-3 бюджетных направления.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ko_Phi_Phi_Don,_Thailand_(Unsplash).jpg by Jonny Clow jonnyclow Таиланд

"Если говорить о заграничном отдыхе, то направления на весну стандартные, такие же как и весной 2024. Это Юго-Восточная Азия, Таиланд, Арабские Эмираты и Египет — три основные страны, куда поедут россияне", — рассказал он.

Почему россияне выбирают эти направления? Дело в том, что у них широкая география вылетов, доступные цены на весенний период и климатическая составляющая. Купаться там можно смело и без ограничений.

В Турции же, например, вечной еще вода прохладная.

"При этом распределение по количеству туристов в этих странах будет примерно равное, то есть каждый сегмент, что Юго-Восточная Азия, что Ближний Восток, имеет свои плюсы и минусы. Юго-Восточная Азия — продолжительный отдых от 10 ночей с довольно бюджетной составляющей в плане нахождения в стране. Египет — концепция "все включено", за счет этого минимальный риск несения дополнительных расходов. Арабские Эмираты — широкая палитра. От премиального отдыха до крайне бюджетного, но с возможностью проводить время вне отеля, то есть шоппинг, посещение массовых мероприятий", — отметил Мурадян.

Он считает, что Египет — самое бюджетное направление. Оно возглавляет наш рейтинг самых тусовочных и недорогих.

На второе место эксперт поставил Таиланд, а на третье — Арабские Эмираты.

Он также отметил, что дешевых направлений за 50 тысяч рублей сейчас нет.

"Заграничный отдых примерно одинаково стоит. Нет такого, что за 50 тысяч куда-то можно полететь. Туры сейчас стоят от 150 тысяч рублей", — заключил эксперт.

Уточнения

Таила́нд (тайск. ประเทศไทย), официальное название — Короле́вство Таила́нд (тайск. ราชอาณาจักรไทย [râːtɕʰa ʔaːnaːtɕɑ̀k tʰɑj]), — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.

