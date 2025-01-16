Пассажира Spirit Airlines сняли с рейса из-за надписи на толстовке

Пассажира авиакомпании Spirit Airlines (США) высадили из самолета из-за надписи на его толстовке.
Инцидент, произошедший в салоне, был заснят на видео и опубликован изданием San Antonio Express-News.
Джон Гарсия, отец четверых детей из Техаса, летел рейсом из Лос-Анджелеса в Сан-Антонио в бизнес-классе. Он был одет в черную толстовку с надписью "FVCK" (замаскированное ругательство "fuck") и "HATE" ("ненависть").
Экипаж посчитал, что одежда Гарсии нарушает правила авиакомпании, касающиеся внешнего вида пассажиров. В результате мужчину попросили покинуть самолет.
Позже Гарсия приобрел новый билет, и его толстовка больше не вызвала нареканий со стороны персонала. Он заявил о намерении подать иск против авиакомпании.
Толстовка — современный трикотажный, обычно хлопчатобумажный свитер унисекс.
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