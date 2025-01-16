Пассажира Spirit Airlines сняли с рейса из-за надписи на толстовке

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пассажира авиакомпании Spirit Airlines (США) высадили из самолета из-за надписи на его толстовке.

Фото: commons.wikimedia.org by Rene Ehrhardt, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Салон самолета

Инцидент, произошедший в салоне, был заснят на видео и опубликован изданием San Antonio Express-News.

Джон Гарсия, отец четверых детей из Техаса, летел рейсом из Лос-Анджелеса в Сан-Антонио в бизнес-классе. Он был одет в черную толстовку с надписью "FVCK" (замаскированное ругательство "fuck") и "HATE" ("ненависть").

Экипаж посчитал, что одежда Гарсии нарушает правила авиакомпании, касающиеся внешнего вида пассажиров. В результате мужчину попросили покинуть самолет.

Позже Гарсия приобрел новый билет, и его толстовка больше не вызвала нареканий со стороны персонала. Он заявил о намерении подать иск против авиакомпании.

Уточнения

Толстовка — современный трикотажный, обычно хлопчатобумажный свитер унисекс.



