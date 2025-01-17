Как добраться в Расон: редкая возможность для путешественников

1:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

Северная Корея снова открывает двери для иностранных туристов в Расон — уникальную экономическую зону на северо-востоке страны, граничащую с Россией и Китаем.

Фото: flickr.com by jennybento from Jackson Heights, usa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ кндр

Туроператор Young Pioneer Tours сообщил, что с сегодняшнего дня посещение Расона официально разрешено. В туры могут отправиться все желающие, за исключением граждан США и Южной Кореи.

Название Расон образовано из первых букв соседних городов — Раджин и Сонбон. Это место не только является единственной торгово-экономической зоной в КНДР, но и заметно отличается от остальной страны. Здесь иностранцам разрешено посещать рынки, фабрики, порт, школы иностранных языков и тхэквондо, а также даже национальный банк.

Для въезда в Расон не нужна стандартная виза. Вместо неё требуется лишь разовое разрешение, что делает путешествие проще в оформлении.

Туристическая инфраструктура также отличается: например, в Расоне можно свободно перемещаться по местным рынкам и общаться с местными жителями, что в основной части КНДР строго контролируется.

Планы на развитие туризма продолжают расти. Так, власти Приморского края России ещё в мае прошлого года заявляли о намерении возобновить железнодорожное сообщение между Владивостоком и Расоном, которое прекратилось в 2020 году из-за пандемии.

Уточнения

Расон (Насон, кор. 라선특별시) — город особого подчинения в КНДР, граничащий с китайской провинцией Гирин и Приморским краем России. Граница с Россией проходит по реке Туманной (Туманган). В городскую черту входят небольшие острова, как морские, так и речные: Пипхадо, Кхынсом и другие.

