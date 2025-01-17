Мадейра для опытных туристов: маршрут, который бросает вызов

3:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Португалия — это не только Лиссабон и Порту. Её территория включает несколько живописных островов в Атлантическом океане, среди которых выделяется Мадейра.

Фото: www.flickr.com by Oleg Brovko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ туризм

Этот уголок природы у побережья Марокко предлагает путешественникам не только великолепные пейзажи, но и уникальный опыт: знаменитый поход от Пику-ду-Арейру до Пику-Руйву.

Здесь вас ждут утренние рассветы над облаками, панорамные виды и неизгладимые впечатления. Однако будьте готовы к испытанию — это путешествие для выносливых.

Тропа PR1: Лестница в рай

Пику-Руйву — самая высокая точка Мадейры (1850 м), а Пику-ду-Арейру занимает третье место по высоте (1800 м).

Эти две вершины соединяет знаменитая тропа PR1 Вереда-ду-Арейру, которую также называют "Лестницей в рай". Она проходит через каменистые склоны, природные туннели и обрывы с видами на облака. Маршрут начинается у Пику-ду-Арейру, примерно в 40 минутах от столицы острова, Фуншала.

Начало тропы — на смотровой площадке Мирадуру-ду-Нинью-да-Манта, а затем вас ждёт 12,2 километра пути, который займёт от 3 до 7 часов в зависимости от вашей скорости и количества остановок. Чтобы поход стал комфортнее, важно подготовиться: надеть удобную обувь, взять воду, еду и обязательно — камеру для фото.

Испытание для опытных туристов

Эта тропа считается одной из самых сложных на Мадейре, поэтому она больше подходит для опытных путешественников.

Последний этап перед Пику-Руйву особенно крутой, но усилия оправдаются. Каждый шаг приносит новые виды: от скалистых туннелей до захватывающих дух панорам. Безопасность — на первом месте, особенно если вы планируете идти в одиночку.

Если не хотите возвращаться по той же тропе, можно выбрать маршрут в одну сторону — от Пику-ду-Арейру до Пику-Руйву. Ближайший город к конечной точке маршрута — Сантана, известный своими живописными природными уголками.

Полезная информация

До начала маршрута можно добраться на машине или заказать экскурсию. Для автопутешественников парковка у Пику-ду-Арейру обойдётся в 4 евро в час, а входной билет на тропу стоит 3 евро с человека.

Оживлённый Фуншал и очаровательная Сантана

Фуншал, столица Мадейры, предлагает своим гостям культурное разнообразие: уличное искусство, уютные парки и множество ресторанов. Здесь можно отдохнуть после похода и насладиться атмосферой города.

Сантана же, расположенная ближе к Пику-Руйву, известна своими традиционными домиками и потрясающими видами, идеально подходящими для прогулок на свежем воздухе.

Уточнения

Маде́йра (порт. Madeira — древесина) — автономный регион Португалии, расположенный на одноимённом архипелаге в северной части Атлантического океана, приблизительно в 1000 км к юго-западу от Португалии. Архипелаг состоит из двух населённых островов, главного Мадейры и меньшего Порту-Санту, группы пустынных ненаселённых островов Ильяш-Дезерташ и других окружающих островков и скал.

