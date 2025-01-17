Следы динозавров и поход за тарантулами: что скрывает Ла-Хунта

3:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Знаете ли вы, что его называют "Столетним штатом", так как он получил этот статус в 1876 году, ровно через 100 лет после Декларации независимости?

Фото: PA by Emma Nicholls, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Следы динозавров

Среди множества живописных уголков Колорадо, стоит выделить Ла-Хунту — небольшой городок на юго-востоке, полный истории, природных красот и доступных развлечений.

Ла-Хунта: перекрёсток дорог и времён

Ла-Хунта появилась в XIX веке как охотничий район, а затем стала важным пунктом на тропе Санта-Фе — первой международной дороге в Америке.

Уже к 1875 году сюда пришла железная дорога Санта-Фе, превратившая место в процветающее поселение. В переводе с испанского "Ла-Хунта" означает "перекрёсток", что отражает её роль как важного узла на пересечении дорог и железнодорожных путей.

Сегодня Ла-Хунта очаровывает туристов своей историей и уникальными памятниками. Например, Старый форт Бента — реконструкция торгового поста 1830-х годов, созданного братьями Бент.

Любители истории также оценят музей Отеро, где собраны артефакты округа, и музей индейцев Кошаре с богатой коллекцией произведений искусства и экспонатов коренных народов.

Удивительные природные пейзажи

Всего в нескольких минутах езды от города начинаются невероятные ландшафты Национального луга команчей, который занимает более 443 000 акров.

Здесь обитают 300 видов животных и птиц, а также находятся каньоны Пикетвайр и Фогель. Последний предлагает систему троп длиной от 1,6 до 4,8 км, где можно полюбоваться наскальной живописью и видами прерий.

Особое внимание стоит уделить каньону Пикетвайр, где сохранились следы динозавров — более 1300 следов апатозавров и аллозавров! Для их изучения можно заказать экскурсию на внедорожнике, которая стартует из офиса Лесной службы.

Город для жизни и путешествий

Ла-Хунта — это не только история и природа, но и одно из самых доступных мест для жизни в Колорадо. Средняя стоимость дома здесь составляет 210 000 долларов, что значительно ниже как средних цен в штате, так и по стране.

Аренда жилья обойдётся в среднем в 1169 долларов в месяц. Для предпринимателей существуют программы поддержки в рамках инициативы Main Street La Junta, направленные на развитие центра города.

К тому же многие достопримечательности, такие как каньон Фогель или луг команчей, абсолютно бесплатны для посещения. Благодаря более чем 300 солнечным дням в году, Колорадо предлагает массу возможностей для недорогого активного отдыха.

Уникальные события: от пауков до динозавров

Каждую осень Ла-Хунта становится местом необычного природного явления — "похода за тарантулами". Колорадские коричневые тарантулы мигрируют по Национальному пастбищу команчей в рамках брачного ритуала. Лучшее время для наблюдения — сентябрьские вечера.

Кроме того, Ла-Хунта знаменита своими следами динозавров. Туристы могут увидеть их не только в каньоне Пикетвайр, но и в ходе специальных автомобильных экскурсий.

Зачем ехать в Ла-Хунту?

Этот небольшой городок — идеальное место для любителей истории, природы и необычных впечатлений. Ла-Хунта сочетает в себе доступность, очарование маленького города и богатое наследие, которое привлекает как туристов, так и новых жителей.

Уточнения

Колора́до (англ. Colorado,) — штат на западе центральной части США, один из так называемых Горных штатов. В начале XVI в. территорию будущего штата обследовали испанцы. С 1706 года территория Колорадо была объявлена колонией Испании. Своё название земля получила от реки Колорадо, которая в свою очередь была названа из-за красно-коричневого ила, содержащегося в воде.

