Жить ниже моря: где это возможно и как люди справляются

Многие удивятся, но на Земле есть города, которые находятся ниже уровня моря, и они не только существуют, но и активно развиваются, несмотря на угрозу затопления.
Большая часть Нидерландов образована речными и морскими отложениями, что делает её территорию низменной и уязвимой для наводнений. Именно поэтому здесь столетиями строят дамбы и осушают заболоченные земли.
Города Амстердам, Роттердам и Зуткамп защищены развитой системой дамб и дренажей. Особое внимание привлекает Schokland — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, символ борьбы человека с водой.
Новый Орлеан известен как один из самых низкорасположенных городов США: 70% его территории находится ниже уровня моря.
В Калифорнии также есть уникальные города — Калипатрия (56 метров ниже уровня моря) и Солтон-Сити (38 метров ниже уровня). А Стоктон страдает от опускания почвы из-за чрезмерной добычи грунтовых вод, что делает отдельные районы на 3 метра ниже уровня моря.
Рекордсменами по расположению ниже уровня моря являются курорты Мёртвого моря. Эти места на высоте минус 430 метров предлагают не только отдых, но и уникальные природные явления.
Эти города — яркий пример того, как люди адаптируются к сложным условиям и используют инженерные достижения для выживания и процветания.
Схокланд (нидерл. Schokland) — некогда один из самых населённых островов Зёйдерзе в 1859 году покинутый жителями. Культурная история острова и его населения символизирует упорную борьбу людей Голландии с водной стихией. В 1994 году Схокланд и его окрестности были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В Амазонке обнаружен новый вид гигантской анаконды. Шокирующее открытие.