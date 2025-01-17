Жить ниже моря: где это возможно и как люди справляются

2:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

Многие удивятся, но на Земле есть города, которые находятся ниже уровня моря, и они не только существуют, но и активно развиваются, несмотря на угрозу затопления.

Фото: commons.wikimedia.org by Juke Schweizer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ нидерланды

Нидерланды: страна дамб и каналов

Большая часть Нидерландов образована речными и морскими отложениями, что делает её территорию низменной и уязвимой для наводнений. Именно поэтому здесь столетиями строят дамбы и осушают заболоченные земли.

Города Амстердам, Роттердам и Зуткамп защищены развитой системой дамб и дренажей. Особое внимание привлекает Schokland — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, символ борьбы человека с водой.

США: Новый Орлеан и Калифорния

Новый Орлеан известен как один из самых низкорасположенных городов США: 70% его территории находится ниже уровня моря.

В Калифорнии также есть уникальные города — Калипатрия (56 метров ниже уровня моря) и Солтон-Сити (38 метров ниже уровня). А Стоктон страдает от опускания почвы из-за чрезмерной добычи грунтовых вод, что делает отдельные районы на 3 метра ниже уровня моря.

Самая низкая точка на Земле

Рекордсменами по расположению ниже уровня моря являются курорты Мёртвого моря. Эти места на высоте минус 430 метров предлагают не только отдых, но и уникальные природные явления.

Другие интересные примеры

Баку, столица Азербайджана, находится на 28 метров ниже уровня моря.

Иерихон в Палестине — один из древнейших городов мира — расположен на 258 метров ниже уровня моря.

В Таиланде Бангкок частично уходит под уровень моря на 1 метр, что связано с природными процессами.

В Португалии Мертола немного ниже уровня моря благодаря близости реки Гвадиана.

Остров Фенвик в Делавэре (США) имеет районы, расположенные всего на 1 метр ниже уровня моря, что создаёт постоянный риск наводнений.

Эти города — яркий пример того, как люди адаптируются к сложным условиям и используют инженерные достижения для выживания и процветания.

Уточнения

Схокланд (нидерл. Schokland) — некогда один из самых населённых островов Зёйдерзе в 1859 году покинутый жителями. Культурная история острова и его населения символизирует упорную борьбу людей Голландии с водной стихией. В 1994 году Схокланд и его окрестности были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.



