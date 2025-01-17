Самолёт в Чикаго прервал взлёт из-за столкновения с койотом

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В международном аэропорту О’Хара в Чикаго произошёл необычный инцидент: пассажирский самолёт был вынужден прервать взлёт из-за столкновения с койотом. Инцидент произошёл 12 января с рейсом 1727, который только собирался подняться в воздух.

Фото: flickr.com by Joshua Tree National Park, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Койот

После столкновения самолёт вернули в терминал для проверки. Пассажиры, среди которых было 167 человек, а также шесть членов экипажа, были пересажены на другое воздушное судно для продолжения полёта.

Состояние койота не уточняется, однако подобные случаи подчеркивают важность мер безопасности в аэропортах, особенно в районах, где возможны встречи с дикой природой.

Уточнения

Койо́т или лугово́й волк (лат. Canis latrans), — хищное млекопитающее семейства псовых.

