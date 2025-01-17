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Как разлив мазута повлияет на отдых в Краснодарском крае

1:55
Туризм

Разлив мазута в Керченском проливе ставит под угрозу туристический сезон на черноморских курортах, включая Анапу, Сочи и другие популярные направления. Загрязнение распространяется, нефтепродукты уже замечены в Евпатории, Крыму и даже Азовском море. Эксперты предупреждают, что мазут может достичь и Сочи, особенно если произойдут новые выбросы.

Волонтеры чистят пляжи Анапы
Фото: Официальный сайт муниципального образования город-курорт Анапа is licensed under Public domain
Волонтеры чистят пляжи Анапы

Власти Краснодарского края начали вывозить загрязнённый песок, но технологий для полной очистки пока не хватает. Федерального плана действий тоже нет: Минприроды только разрабатывает программу по ликвидации последствий.

Туристический рынок по-разному реагирует на ЧП. Туроператоры отмечают рост спроса на альтернативные направления, такие как Туапсе, Крым, Сочи и зарубежные курорты. Тем не менее, туристы, уже забронировавшие отдых, не спешат отказываться от поездок, а их настроения зависят от успеха работ по очистке пляжей.

Местные отели активно информируют гостей о ситуации. Например, в Анапе пляжи уже убраны, а следы мазута устранены. Генеральный директор туроператора "Дельфин" уверен, что туризм быстро восстановится, хотя не исключает ценовых уступок для привлечения клиентов.

Цены на отдых в Краснодарском крае и Крыму постепенно растут, но умеренно. В Сочи стоимость увеличилась на 30%. Заключение договоров с отелями задерживается из-за сложности прогнозирования себестоимости услуг.

Несмотря на экологическую катастрофу, туристический сезон на Черном море всё же состоится, хотя и с возможными изменениями в ценах и условиях. Туристы и представители отрасли надеются на улучшение ситуации к лету, но пока ясного плана действий нет.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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