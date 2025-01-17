Как разлив мазута повлияет на отдых в Краснодарском крае

Разлив мазута в Керченском проливе ставит под угрозу туристический сезон на черноморских курортах, включая Анапу, Сочи и другие популярные направления. Загрязнение распространяется, нефтепродукты уже замечены в Евпатории, Крыму и даже Азовском море. Эксперты предупреждают, что мазут может достичь и Сочи, особенно если произойдут новые выбросы.
Власти Краснодарского края начали вывозить загрязнённый песок, но технологий для полной очистки пока не хватает. Федерального плана действий тоже нет: Минприроды только разрабатывает программу по ликвидации последствий.
Туристический рынок по-разному реагирует на ЧП. Туроператоры отмечают рост спроса на альтернативные направления, такие как Туапсе, Крым, Сочи и зарубежные курорты. Тем не менее, туристы, уже забронировавшие отдых, не спешат отказываться от поездок, а их настроения зависят от успеха работ по очистке пляжей.
Местные отели активно информируют гостей о ситуации. Например, в Анапе пляжи уже убраны, а следы мазута устранены. Генеральный директор туроператора "Дельфин" уверен, что туризм быстро восстановится, хотя не исключает ценовых уступок для привлечения клиентов.
Цены на отдых в Краснодарском крае и Крыму постепенно растут, но умеренно. В Сочи стоимость увеличилась на 30%. Заключение договоров с отелями задерживается из-за сложности прогнозирования себестоимости услуг.
Несмотря на экологическую катастрофу, туристический сезон на Черном море всё же состоится, хотя и с возможными изменениями в ценах и условиях. Туристы и представители отрасли надеются на улучшение ситуации к лету, но пока ясного плана действий нет.
Исследование, проведенное европейскими учеными, обнаружило, что после инцидента в атмосферу было выброшено 465 тысяч тонн метана.