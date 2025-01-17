ФАС поддержала установку бесплатных краников для воды в аэропортах

Депутат Госдумы Борис Чернышов выступил с предложением установить краники с бесплатной питьевой водой в аэропортах России. По его мнению, такая мера сделает путешествия комфортнее для пассажиров. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала эту инициативу, подчеркнув её значимость для удобства путешественников.
Краники с водой, как предлагает Чернышов, должны быть расположены в местах, удобных для пассажиров, чтобы доступ к воде был простым и быстрым.
Вместе с этим депутат предложил фиксировать цены на бутилированную воду в аэропортах, чтобы снизить её стоимость. Однако ФАС не одобрила эту инициативу. В ведомстве пояснили, что регулирование цен может негативно сказаться на рынке: ассортимент воды может сократиться, а производители — покинуть точки продаж в аэропортах.
ФАС отметила, что введение фиксированных цен в условиях рыночной экономики является сложной задачей, которая требует учёта интересов всех сторон.
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