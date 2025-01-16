Что посмотреть в Алматы?

В Алматы есть много исторических зданий, которые знакомят с самобытной архитектурой города.
Музей народных музыкальных инструментов
Здание музея было построено в 1908 году по проекту известного архитектора А. П. Зенкова. В нём размещено и зарегистрировано более 300 экспонатов.
Государственный театр кукол в Алматы
Здание было возведено в 1910 году и с середины 1980-х годов его передали Государственному кукольному театру.
Исторический музей
Это здание построено в 1879 году по проекту архитектора по имени Поль Гурдэ. Землетрясение 1910 года разрушило здание, но именно его восстановили одним из первых. В 2016 году это здание открыло свои двери в качестве исторического музея. В нём насчитывается более 40 тысяч экспонатов, здесь можно узнать подробную информацию о прошлом и настоящем города.
Дом тканей "Красная Заря"
Ранее был известен как торговый дом семьи купцов Габдуалиевых, построен он по проекту П. Гурдэ.
Дом-музей Ахмета Байтурсынова
В 1934–1937 годах в этом доме проживал Ахмет Байтурсынов и в 1993 году в нём был открыт мемориальный музей-усадьба. Он состоит из 4 комнат и подвала с одной спальней.
Казахский национальный педагогический университет и Казахский национальный аграрный исследовательский университет
Эти 2 здания также являются предметами исторического наследия города.
Государственный центральный музей РК
Нынешнее здание музея построено в 1985 году по проекту архитекторов Ю. Ратушного, З. Мустафины и Б. Рзгалиева. На 3 этажах расположены выставочные галереи и 4 экспозиционных зала. В его коллекциях собрано более 200 тысяч экспонатов, рассказывающих о глубокой истории Казахстана с древнейших времен до наших дней.
Казахский государственный цирк и Казахский национальный драматический театр имени Мухтара Ауэзова являются уникальными по своим конструктивным и архитектурным особенностям.
В третьей декаде января центральные регионы России, включая столицу, могут столкнуться со значительным понижением температуры.