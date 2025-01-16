Что посмотреть в Алматы?

В Алматы есть много исторических зданий, которые знакомят с самобытной архитектурой города.

Фото: commons.wikimedia.org by Edgarpo01, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Алматы, Казахстан

Музей народных музыкальных инструментов

Здание музея было построено в 1908 году по проекту известного архитектора А. П. Зенкова. В нём размещено и зарегистрировано более 300 экспонатов.

Государственный театр кукол в Алматы

Здание было возведено в 1910 году и с середины 1980-х годов его передали Государственному кукольному театру.

Исторический музей

Это здание построено в 1879 году по проекту архитектора по имени Поль Гурдэ. Землетрясение 1910 года разрушило здание, но именно его восстановили одним из первых. В 2016 году это здание открыло свои двери в качестве исторического музея. В нём насчитывается более 40 тысяч экспонатов, здесь можно узнать подробную информацию о прошлом и настоящем города.

Дом тканей "Красная Заря"

Ранее был известен как торговый дом семьи купцов Габдуалиевых, построен он по проекту П. Гурдэ.

Дом-музей Ахмета Байтурсынова

В 1934–1937 годах в этом доме проживал Ахмет Байтурсынов и в 1993 году в нём был открыт мемориальный музей-усадьба. Он состоит из 4 комнат и подвала с одной спальней.

Казахский национальный педагогический университет и Казахский национальный аграрный исследовательский университет

Эти 2 здания также являются предметами исторического наследия города.

Государственный центральный музей РК

Нынешнее здание музея построено в 1985 году по проекту архитекторов Ю. Ратушного, З. Мустафины и Б. Рзгалиева. На 3 этажах расположены выставочные галереи и 4 экспозиционных зала. В его коллекциях собрано более 200 тысяч экспонатов, рассказывающих о глубокой истории Казахстана с древнейших времен до наших дней.

Казахский государственный цирк и Казахский национальный драматический театр имени Мухтара Ауэзова являются уникальными по своим конструктивным и архитектурным особенностям.