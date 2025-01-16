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Паром из Петербурга в Калининград: сколько времени займет путь и какой маршрут

1:34
Туризм

Вскоре у жителей Большой России появится больше вариантов добраться до Калининградской области — завтра отправится в свой первый рейс грузопассажирский паром из Санкт-Петербурга в порт Пионерский.

Брызги моря
Фото: unsplash.com by Todd Diemer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Брызги моря

Паром "Антей" будет в пути более двух дней, точнее — 54 часа. Однако, с учетом того, что на Балтике в зимний период порой бушуют ветры, время в пути может значительно увеличиться. К примеру, не исключено, что судно надолго задержится на рейде.

Для тех, кто планирует поездку из Калининграда в Санкт-Петербург на автомобиле (с целью дальнейшего путешествия по необъятным просторам России), стоимость поездки составит 75 тысяч рублей в одну сторону. Если же в поездку отправится семья, расходы возрастут. Жителям Калининграда будет проще получить упрощенный транзитный документ для пересечения Литвы и добраться до Большой России по земле.

Если же путешествовать без личного автомобиля, то самый бюджетный вариант — это место в шестиместной каюте, цена которого составит 6820 рублей. Более комфортные условия обойдутся в два раза дороже. Например, размещение в двухместной каюте класса комфорт с двумя отдельными кроватями стоит 12 720 рублей на одного пассажира. Для детей до 7 лет проезд бесплатный. В стоимость рейса также включено четырехразовое питание.

Уточнения

Калинингра́д — город в России, административный центр Калининградской области, являющийся самым западным областным центром Российской Федерации.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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