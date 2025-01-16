ФАС поддержала предложение о бесплатной питьевой воде в аэропортах

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выступила в поддержку инициативы вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова (ЛДПР) о предоставлении пассажирам возможности получать бесплатную питьевую воду в аэропортах.
ФАС считает необходимым установить бесплатные краны с питьевой водой во всех аэропортах, которые будут размещены в легкодоступных для пассажиров местах.
Однако, как отмечает антимонопольный орган, введение лимитирующего ценового порога на бутилированную воду в торговых точках аэропортов может привести к уменьшению разнообразия представляемой воды или к отказу продавцов от продажи этого товара.
Исходя из этого, антимонопольная служба не поддерживает инициативу о введении предельной розничной цены на бутилированную воду в пунктах продаж на территории аэропортов.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) — федеральный орган исполнительной власти, контролирующий соблюдение антимонополитического законодательства. Также ФАС следит за соблюдением законов в сфере естественных монополий, рекламы, иностранных инвестиций в стратегически значимые компании, государственного оборонного заказа и госзакупок.
В третьей декаде января центральные регионы России, включая столицу, могут столкнуться со значительным понижением температуры.