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ФАС поддержала предложение о бесплатной питьевой воде в аэропортах

0:52
Туризм

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выступила в поддержку инициативы вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова (ЛДПР) о предоставлении пассажирам возможности получать бесплатную питьевую воду в аэропортах.

Кавитация от падения капель воды
Фото: Wikimedia Commons by JJ Harrison, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кавитация от падения капель воды

ФАС считает необходимым установить бесплатные краны с питьевой водой во всех аэропортах, которые будут размещены в легкодоступных для пассажиров местах.

Однако, как отмечает антимонопольный орган, введение лимитирующего ценового порога на бутилированную воду в торговых точках аэропортов может привести к уменьшению разнообразия представляемой воды или к отказу продавцов от продажи этого товара.

Исходя из этого, антимонопольная служба не поддерживает инициативу о введении предельной розничной цены на бутилированную воду в пунктах продаж на территории аэропортов.

Уточнения

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) — федеральный орган исполнительной власти, контролирующий соблюдение антимонополитического законодательства. Также ФАС следит за соблюдением законов в сфере естественных монополий, рекламы, иностранных инвестиций в стратегически значимые компании, государственного оборонного заказа и госзакупок.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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