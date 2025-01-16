Россиянам стало проще оформить шенгенскую визу

1:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

После новогодних праздников россиянам стало легче получать шенгенские визы для поездок по Европе. Об этом говорится в пресс-релизе Российского союза туриндустрии (РСТ), который ссылается на информацию от туроператоров.

Фото: Wikimedia Commons by Craig Heimburger is licensed under Public domain виза, паспорт

По словам экспертов, наиболее доступными странами для получения Шенгена являются Греция и Кипр. Летом греки успевали оформлять визы всего за неделю, но это зависело от сроков поездки. Что касается Франции, Италии и Испании, то там всегда можно найти возможность для записи.

Однако в консульстве Испании наши туристы в последнее время получали визы всего на месяц, то есть почти под конкретные даты поездок, с минимальным запасом времени. Франция, известная своей непредсказуемостью в записи на подачу документов, перед Новым годом неожиданно начала более понятно организовывать визовые окошки и выдавать визы, передает "Лента.ру".

Ожидание визы займет примерно 20-25 дней. Запись на подачу документов в консульство Франции в феврале осуществляется выборочно и в ограниченном количестве, поэтому лучше планировать время подачи на март. Срок оформления также остается в пределах 20-25 дней.

Уточнения

Ви́за — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ. Как правило, под визой понимается фактическое разрешение иностранцу на въезд на территорию другого государства.

