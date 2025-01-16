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Объятия с морем: Что такое айс-флоатинг и где им заняться в России

2:10
Туризм

В мире экзотических удовольствий появился новый тренд — айс-флоатинг. Это увлекательное занятие представляет собой интересное смешение медитации, экстрима и испытания на прочность.

лёд
Фото: Wikipedia by Sergey Pesterev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
лёд

Айс-флоатинг — это захватывающее, практически кинематографическое приключение, в котором человек погружается в прорубь и плывет среди ледяных осколков. Программа проходит под бдительным наблюдением опытных инструкторов и включает в себя использование специального оборудования.

Погружение в холодную воду активизирует кровообращение, укрепляет иммунную систему и способствует выработке эндорфинов — так называемых гормонов счастья. Цены на айс-флоатинг могут отличаться в зависимости от региона, качества организации и длительности пребывания в воде. Обычно, час пребывания в ледяной воде стоит от 3 000 до 7 000 рублей. Эта сумма, как правило, включает в себя аренду необходимого снаряжения, услуги инструктора, горячий чай и иногда даже фотосессию.

Где в России можно попробовать айс-флоатинг?

Карелия

Карелия является одним из лучших мест для ледяных приключений. Здесь можно насладиться айс-флоатингом на озерах Ладожском и Онежском. Местные туроператоры предлагают не только спуски на воду, но и дополнительные активности, такие как прогулки по заснеженным лесам, катание на собачьих упряжках и экскурсии по деревянным храмам Кижей.

Байкал

Дрейф по кристально чистому льду Байкала — это не просто увлекательное занятие, это настоящее путешествие. Здесь предлагается широкий выбор маршрутов — от небольших участков недалеко от Листвянки до многодневных туров вдоль живописных берегов.

Мурманская область

На Кольском полуострове, где можно наблюдать северное сияние, айс-флоатинг получает волшебное звучание. Особенно популярны программы в Териберке, где участники могут дополнить свои впечатления ночными прогулками под чарующим светом арктического небосклона.

 

 

 

Уточнения

Полярное сияние северное сияние (aurora borealis), южное сияние (aurora australis), аврора (aurora), устар. «па́зори» — атмосферное оптическое явление, свечение (люминесценция) верхних слоёв атмосфер планет, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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