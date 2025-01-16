Россиянам стало проще оформить шенгенские визы в 2025 году

1:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

После новогодних каникул оформление шенгенских виз для россиян стало проще. Наиболее доступными вариантами остаются Греция и Кипр, а также Франция и Испания, предлагающие удобные условия подачи документов. Италия, Испания и Франция выделяются возможностью записаться на подачу без больших очередей. Спрос на поездки в европейские страны растёт, несмотря на нестабильный курс валют и сложности с логистикой.

Фото: Wikimedia Commons by Zinneke, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ шенгенская зона

Великобритания также активно принимает заявки, а вот Болгария ужесточила требования для россиян: пенсионерам теперь потребуется справка из Социального фонда России.

В туристическом сезоне 2025 года прогнозы остаются неопределёнными. Зимой популярны Мальдивы, Куба, Таиланд и Шри-Ланка. Весной путешественники чаще выбирают ОАЭ и Египет, летом — Турцию, Египет и ОАЭ, а осенью Китай. Однако поездки в Кубу и Таиланд осенью лучше избегать из-за непогоды.

Для поездок в страны СНГ и Турцию визы россиянам не нужны. Напротив, для стран ЕС, Великобритании и США потребуется оформление виз. Новыми популярными направлениями в 2025 году могут стать Бангкок, Дубай и Саудовская Аравия.

Цены на отдых остаются разнообразными. На сумму около 100 тысяч рублей можно забронировать отель на 5-6 ночей в Турции, Египте или ОАЭ. Таиланд в феврале с завтраками стоит от 270 тысяч рублей, Египет в апреле по системе "всё включено" — от 220 тысяч, а Турция в июле с "всё включено" — от 250 тысяч рублей. В России также есть варианты для отдыха, например, на черноморском побережье или в Калининграде.