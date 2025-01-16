Маяк Средиземноморья — на Стромболи едут, чтобы наблюдать за извергающимся вулканом

1:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

Стромболи (Италия) — это название и острова, и его вулкана, который выбрасывает огненные стрелы в небо с такой регулярностью, что его справедливо называют "маяком Средиземноморья".

Фото: commons.wikimedia.org by Vera.vvo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Природа острова

Остров расположен в Тирренском море к северу от Сицилии. Туристам можно отправиться на лодочную экскурсию, чтобы наблюдать за извержениями с моря, или подняться на вулкан — самостоятельно или в группе. Извержения вулкана, сопровождающиеся огнем и дымом, создают захватывающее и почтительное зрелище — эта красота и мощь, сочетание вулкана, звезд и волн моря.

На Стромболи нет роскошных отелей, но в главной деревне Сан-Винченцо можно найти хороший выбор простых гостевых домов и апартаментов, включая традиционный Pensione Aquilone (двухместные номера от 60 евро).

В деревне также расположен небольшой гастроном La Bottega Del Marano, а из Ristorante l'Osservatorio, находящегося в 30 минутах пешком, открывается великолепный вид на вулкан. Пляжи острова покрыты черным песком, и самым красивым из них считается пляж Пишита, передает The Guardian.

Уточнения

Вулкан — эффузивное геологическое образование, имеющее выводное отверстие (жерло, кратер, кальдера) или трещины, из которых горячая лава и вулканические газы поступают на поверхность из недр планеты.

