Страна контрастов — почему россияне посещают Кубу только один раз

2:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россияне, побывавшие на Кубе, удивляются контрастам этой страны: ром и сигары здесь найти проще, чем молоко и яйца.

Фото: www.flickr.com by Педро Секели из Лос-Анджелеса, США, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Куба

На улицах рядом с советскими "Жигулями" проезжают американские ретро-кабриолеты, а за фасадами роскошных зданий скрываются бедность и разруха. Что говорят о Кубе туристы из России и почему многие из них не готовы посетить остров во второй раз?

Блогер Елена с канала "Путешествия с фотокамерой" на платформе "Дзен" делится впечатлениями о Кубе. Жизнь на острове напоминает ей произведения Габриэля Гарсиа Маркеса, где невероятные события происходят буднично. Например, ром в Кубе доступен повсеместно, а вот молоко — большая редкость. Елена рассказывает, что в валютном магазине в Варадеро ей удалось найти только один вид молока.

Другая туристка, Наталья, удивлена, что пина колада, традиционный карибский алкогольный напиток, на пляже стоит меньше доллара. А вот найти бутилированную воду порой сложно. Ситуация с сигарами также контрастна: их купить проще, чем яйца, так как табак является важным экспортным продуктом, а куриное яйцо — дефицитом.

Путешественники отмечают, что на Кубе практически отсутствуют фрукты, несмотря на тропический климат. Причина — бюрократия и экспорт. В отелях туристам предлагают лишь ограниченный выбор фруктов, таких как папайя и незрелые ананасы.

На улицах Кубы можно увидеть множество кошек, телеги с айфонами, физиков, работающих таксистами, и роскошную мебель за ветхими фасадами. Все это создает уникальную атмосферу.

Наталья, посетившая Гавану, называет город местом контрастов: здесь соседствуют архитектурные стили разных эпох, а санкции усиливают экономические трудности. Уровень зарплат на Кубе низкий, что вызывает у туристов вопросы о том, как местные жители справляются с повседневной жизнью. Однако, несмотря на трудности, кубинцы остаются добродушными и гостеприимными, часто радуются даже небольшим подаркам от туристов.

По словам россиян, Куба — уникальная страна, но её особенности и контрасты зачастую оказываются слишком тяжелыми для восприятия, поэтому многие не хотят возвращаться.

Уточнения

Ку́ба — островное государство в Латинской Америке, в Карибском бассейне. Расположено на островах Куба, Хувентуд и более чем на 1600 мелких островах группы Больших Антильских островов.

