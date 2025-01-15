Депутат Госдумы назвал безопасные для отдыха места у Чёрного моря после разлива мазута

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии Георгий Арапов заявил, что курорты Сочи и Адлер остаются безопасными для отдыха на Черном море после разлива мазута.

Фото: flickr.com by John Morn, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ сочи

Об этом сообщает РИА Новости. По словам депутата, крупные выбросы мазута были зафиксированы только на север от Анапы, тогда как в районе Сочи и Адлера их не наблюдалось. Арапов уточнил, что пятно мазута распространяется в сторону Крымского полуострова.

Ранее в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что очистка пляжей Анапы от мазута может занять до двух месяцев.

Напомним, что 15 декабря 2024 года в Черном море произошло столкновение танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", перевозивших девять тысяч тонн мазута. В результате аварии мазут достиг берегов Крыма и Краснодарского края.

Уточнения

Чёрное мо́ре — внутреннее море бассейна Атлантического океана. Проливом Босфор соединяется с Мраморным морем, далее, через пролив Дарданеллы — с Эгейским и Средиземным морями.

