Депутат Госдумы назвал безопасные для отдыха места у Чёрного моря после разлива мазута

Заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии Георгий Арапов заявил, что курорты Сочи и Адлер остаются безопасными для отдыха на Черном море после разлива мазута.
Об этом сообщает РИА Новости. По словам депутата, крупные выбросы мазута были зафиксированы только на север от Анапы, тогда как в районе Сочи и Адлера их не наблюдалось. Арапов уточнил, что пятно мазута распространяется в сторону Крымского полуострова.
Ранее в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что очистка пляжей Анапы от мазута может занять до двух месяцев.
Напомним, что 15 декабря 2024 года в Черном море произошло столкновение танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", перевозивших девять тысяч тонн мазута. В результате аварии мазут достиг берегов Крыма и Краснодарского края.
Чёрное мо́ре — внутреннее море бассейна Атлантического океана. Проливом Босфор соединяется с Мраморным морем, далее, через пролив Дарданеллы — с Эгейским и Средиземным морями.
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