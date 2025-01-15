Путешествие на райский остров: туристам предложили альтернативу Бали и Таиланду

Российские путешественники все больше открывают серьёзные горизонты. Бали и Таиланд им уже наскучили, поэтому турагенты ищут новые места для отдыха.

Фото: commons.wikimedia.org by San Andreas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Бали

Альтернативой россиянам предлагают полететь на райский остров Лангкави, который принадлежит Филиппинам. Там можно насладиться белоснежным песочком, почти пустыми пляжами и непроходимыми джунглями. Кстати, поехать на Филиппины можно в любое время года.

Лучшим периодом для этого считается время с ноября по апрель, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Ба́ли (балийск. ᬩᬮᬶ Bali) — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии.

