Путешествие на райский остров: туристам предложили альтернативу Бали и Таиланду

Российские путешественники все больше открывают серьёзные горизонты. Бали и Таиланд им уже наскучили, поэтому турагенты ищут новые места для отдыха.
Альтернативой россиянам предлагают полететь на райский остров Лангкави, который принадлежит Филиппинам. Там можно насладиться белоснежным песочком, почти пустыми пляжами и непроходимыми джунглями. Кстати, поехать на Филиппины можно в любое время года.
Лучшим периодом для этого считается время с ноября по апрель, пишет "Чемпионат".
Ба́ли (балийск. ᬩᬮᬶ Bali) — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии.
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