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Названы лучшие места мира для трезвого туризма

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Туризм

Чиангмай и Рейкьявик были признаны лучшими направлениями для трезвого туризма в мире.

Веранда кафе
Фото: commons.wikimedia.org by Xochi girlinthemidwest, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Веранда кафе

По данным экспертов, Чиангмай является вторым по величине городом в Таиланде. В отличие от многолюдного Бангкока, этот город предлагает более умиротворяющую атмосферу для отдыха. Что касается Рейкьявика, расположенного в Исландии, то здесь туристы могут расслабиться в сауне и насладиться блюдом из морепродуктов.

На третьем месте рейтинга оказался Стамбул (Турция). Несмотря на наличие в городе улиц с ночными клубами и барами, если не обращать на них внимания, можно легко забыть о наличии алкоголя. В список также вошли Бали (Индонезия), Марракеш (Марокко) и Сидней (Австралия). Об этом сообщает издательство путеводителей Time Out.

Ранее лучшие места для путешествий в 2025 году были названы Антигуа в Гватемале и Окала во Флориде, США.

Уточнения

Рейкья́вик — столица и крупнейший город, а также община Исландии. Административный центр столичного региона, входящий в него.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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