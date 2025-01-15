Узкие самолёты для дальних маршрутов — как авиакомпании повышают комфорт

В условиях растущего числа авиаперевозок и стремления улучшить комфорт пассажиров, некоторые авиакомпании начали модернизацию своего флота, внедряя узкие самолеты для дальнемагистральных маршрутов.
Современные модели, такие как Boeing 737 Max 8 и Airbus A321XLR, разработаны для выполнения длительных перелетов с меньшими затратами и повышенным комфортом для пассажиров. По словам Патрика Куэйла, старшего вице-президента United Airlines, эти компактные и эффективные самолеты позволяют совершать прямые рейсы в менее популярные, но перспективные туристические направления.
Туристы, которые ранее боролись за дополнительное место на борту самолета, теперь готовы смириться с более узкими сидениями и избегать конфликтов с попутчиками, передает "Турпром".
Комфорт — это состояние окружающей среды, при котором человек ощущает уют, может иметь удобный, наиболее безопасный и рациональный доступ к её ресурсам.
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