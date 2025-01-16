Кёнджу: идеальный маршрут Южной Кореи

2:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы хотите попасть в место, которое сочетает в себе захватывающие культурные впечатления и великолепные пейзажи, не пропустите Кёнджу.

Фото: commons.wikimedia.org by Lance Vanlewen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Naejangsa Temple, South Korea (2)

Этот город в Южной Корее получил прозвище "Музей без стен" за свои невероятно важные исторические памятники, включая объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Кёнджу вас ждут древние храмы, дворцы, природные красоты и уникальная атмосфера, которая погружает в прошлое.

Как добраться до Кёнджу?

Кёнджу находится всего в двух с половиной часах езды от Сеула на скоростном поезде, а из Пусана — примерно за полтора часа на автобусе.

Здесь легко можно устроить однодневную поездку или провести уикенд, наслаждаясь историей и природой. Большое количество гостиниц и гостевых домов обеспечат комфортный отдых после насыщенных экскурсий.

Исторические сокровища Кёнджу

Город был столицей королевства Силла более 2000 лет и сохранил множество артефактов, которые погружают в древнюю культуру.

Среди самых популярных достопримечательностей — храм Пулгукса, построенный в 751 году, и Соккурам, где находится величественная статуя Будды. В городе вы найдёте и другие храмы, дворцы, обсерваторию Чхомсондэ и руины древнего дворца Вольсон.

"Сам город существует уже 2000 лет, и во многих его музеях и достопримечательностях до сих пор хранятся артефакты из этого древнего прошлого," — отмечают путешественники.

Природные красоты Кёнджу

Помимо исторических памятников, Кёнджу известен своими природными пейзажами. Одним из самых красивых мест является пруд Вольджи, который был создан в 674 году.

Он представляет собой искусственный водоём, окружённый зелёными садами и цветущими лотосами. Вечером пруд особенно красив, когда дворец подсвечивается огнями. Весной и осенью город превращается в настоящий рай для любителей природы.

Как исследовать город?

Лучше всего исследовать Кёнджу с гидом, который проведет по всем важнейшим историческим местам.

Или возьмите велосипед и отправьтесь в самостоятельное путешествие по этому удивительному городу, где каждый уголок пропитан историей.

Уточнения

Кёнджу́ (кор. 경주시?, 慶州市?, Кёнджу-си) — город, один из основных туристических центров Южной Кореи. Расположен в юго-восточной части провинции Кёнсан-Пукто на берегу Японского моря, большое количество достопримечательностей, в том числе входящих в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, делают Кёнджу, наряду с Сеулом, центром туризма Южной Кореи.

