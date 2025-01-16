Кёнджу: идеальный маршрут Южной Кореи

Если вы хотите попасть в место, которое сочетает в себе захватывающие культурные впечатления и великолепные пейзажи, не пропустите Кёнджу.
Этот город в Южной Корее получил прозвище "Музей без стен" за свои невероятно важные исторические памятники, включая объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В Кёнджу вас ждут древние храмы, дворцы, природные красоты и уникальная атмосфера, которая погружает в прошлое.
Кёнджу находится всего в двух с половиной часах езды от Сеула на скоростном поезде, а из Пусана — примерно за полтора часа на автобусе.
Здесь легко можно устроить однодневную поездку или провести уикенд, наслаждаясь историей и природой. Большое количество гостиниц и гостевых домов обеспечат комфортный отдых после насыщенных экскурсий.
Город был столицей королевства Силла более 2000 лет и сохранил множество артефактов, которые погружают в древнюю культуру.
Среди самых популярных достопримечательностей — храм Пулгукса, построенный в 751 году, и Соккурам, где находится величественная статуя Будды. В городе вы найдёте и другие храмы, дворцы, обсерваторию Чхомсондэ и руины древнего дворца Вольсон.
"Сам город существует уже 2000 лет, и во многих его музеях и достопримечательностях до сих пор хранятся артефакты из этого древнего прошлого," — отмечают путешественники.
Помимо исторических памятников, Кёнджу известен своими природными пейзажами. Одним из самых красивых мест является пруд Вольджи, который был создан в 674 году.
Он представляет собой искусственный водоём, окружённый зелёными садами и цветущими лотосами. Вечером пруд особенно красив, когда дворец подсвечивается огнями. Весной и осенью город превращается в настоящий рай для любителей природы.
Лучше всего исследовать Кёнджу с гидом, который проведет по всем важнейшим историческим местам.
Или возьмите велосипед и отправьтесь в самостоятельное путешествие по этому удивительному городу, где каждый уголок пропитан историей.
Кёнджу́ (кор. 경주시?, 慶州市?, Кёнджу-си) — город, один из основных туристических центров Южной Кореи. Расположен в юго-восточной части провинции Кёнсан-Пукто на берегу Японского моря, большое количество достопримечательностей, в том числе входящих в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, делают Кёнджу, наряду с Сеулом, центром туризма Южной Кореи.
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