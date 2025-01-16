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Откройте для себя лучший велосипедный маршрут 2025 года в Сицилии

2:13
Туризм

Сицилия – не только рай для любителей истории и культуры, но и одно из самых потрясающих мест для велосипедных путешествий.

Пара
Фото: commons.wikimedia.org by Audry Aymar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пара

Сицилийский водораздел, расположенный между Трапани на западном побережье и Катанией на востоке, привлекает внимание путешественников со всего мира.

И это не случайно: его включение в список "52 мест, которые стоит посетить в 2025 году" по версии The New York Times только подтверждает его статус.

Велосипедная дорога через Сицилию

Этот маршрут – идеальный способ увидеть остров с другой стороны: без суеты туристических центров, только вы, ваш велосипед и удивительные пейзажи.

Протяженность Сицилийского водораздела — около 460 км, которые проходят через самые живописные уголки региона, скрытые от массового туризма.

"Поездка сама по себе – это все, что вы могли бы пожелать от велопутешествия: потрясающие пейзажи, богатая культура и уютные деревушки," – говорит Джованни Гварнери, создатель маршрута.

Этот маршрут позволяет погрузиться в атмосферу настоящей Сицилии, открывая необычные и малоизвестные места.

Как устроен маршрут?

Разработанный во время пандемии, Сицилийский водораздел был задуман как способ познакомиться с островом без зависимости от автомобилей, делая путешествие экологичным и удобным.

Важно, что маршрут не только открывает живописные виды, но и помогает развивать местные сообщества, которые пострадали от депопуляции.

"Divide показывает искателям приключений более интимную сторону острова, принося новую жизнь сообществам, которые пострадали от депопуляции в последние десятилетия," – добавляет Гварнери.

Как организовать поездку?

Если вы хотите пройти по Сицилийскому водоразделу, все необходимые ресурсы доступны на официальном сайте. Здесь можно скачать трек маршрута, найти советы по разбивке пути на этапы.

Джованни предложил две точки старта: Трапани и Палермо — два самых красивых исторических города Сицилии.

Уточнения

Сици́лия (итал. и сиц. Sicilia [siˈtʃiːlja]) — область в Италии. Включает в себя одноимённый остров, а также прилегающие к нему Липарские, Эгадские, Пантеллерия, Устика и Пелагские острова. Благодаря распространению (помимо итальянского) также сицилийского языка, область имеет специальный статус.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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